Najbolji horoskop danas imaju oni, imaće sjajan dan, srce će im zaigrati, a 1 znak može da se obogati!

Najbolji horoskop danas imaju Bik, Škorpija, Rak, Lav i Vodolija. Astrološka kombinacija stvara prelepu duhovnu energiju koja ih podstiče na sjajan dan.

U petak, Sunce i Mesec će biti u dva visoko razvijena vodena znaka, Škorpiji i Ribama. Ova astrološka kombinacija stvara prelepu duhovnu energiju koja podstiče sjajan dan.

Vodeni znaci donose duševnu, duhovnu energiju koja je nežna, meka i ljubazna. Kada postoji konfuzija, energija Škorpije pruža uvid. Kada život treba da otkrije skrivene probleme, energija Riba pomaže da se oni iznesu na površinu.

Ono što pet astroloških znakova sa najboljim horoskopima za petak dožive, biće gotovo neshvatljivo, jer je promena koja se dešava unutrašnja. Jedina vrsta promene koja traje je ona koja počinje u srcu pre nego što um shvati šta se dešava.

1. Bik – otkrićeš nešto novo o svom partneru

Danas imaš najbolji horoskop jer ćeš pronaći novi način da proširiš svoju životnu svrhu. Sunce i Mesec su u vodenim znacima, pomažući da tvoje ljubavne veze procvetaju. Otkrićeš nešto što treba da znaš o svom partneru.

Ako si sam i trenutno ne tražiš, mogao bi se zaljubiti u ideju, a ne u pojedinca. Tvoj san može se osećati kao poziv na novi način života, a izgledi da saznaš šta to znači za tebe mogu se osećati sveže i okrepljujuće. Zahvaljujući energiji Škorpije i Riba, izaći ćeš iz materijalnog carstva da uđeš u duhovni prostor koji zahteva odustajanje od očekivanja i prihvatanje.

2. Vodolija – stičete poštovanje drugih

Imaćeš danas najbolji horoskop jer ćeš videti kako da doprineseš većem dobru. Sunce i Mesec su u zrelo razvijenim vodenim znacima u petak, 31. oktobra, i to deluje na vaš um. Mesec će vam dati sposobnost da pronađete vrednost u stvarima u koje ulažete svoju energiju. Sunce će stvoriti želju da podignete svoj društveni status i steknete poštovanje drugih. Skloni ste da radite u pozadini i da ostanete pažljivi.

Volite da pratite šta se dešava u svetu oko vas jer vam viđenje stvari pomaže da razmislite o tome kako da napravite poboljšanja. Biti inovativan je ono što će se danas desiti u vašoj karijeri i finansijskom životu. Možete duboko zaroniti u intuitivnu stranu svog uma i pronaći logičan put rasta. Zabeležićete šta treba da uradite, a zatim preduzeti akciju.

3. Lav – pomažete drugima

Možete očekivati da ćete danas imati najbolji horoskop jer vidite kako možete pomoći drugima. U stvari, vaše iskustvo će biti jedno od najpamtljivijih celog meseca. Prepoznaćete ljude u svom životu koji imaju šta da ponude drugima, a vi ste povezivač. Ne morate se mešati; umesto toga, pošaljite poruku da biste upoznali prave ljude jedne sa drugima.

Otkrivate da je svet kao jedna velika porodica i da su svi na neki način povezani. Primećujete kada situacije prevazilaze slučajnost i ulaze u carstvo sudbonosnih susreta. Danas ćete biti domišljati. Ono što vam se stavlja u ruke pomaže vam da postanete kanal koji pozitivno utiče na svet.

4. Škorpija – verujete svojoj intuiciji

Doživećete najbolji horoskop 31. oktobra, jer učite da verujete svojoj intuiciji kada je u pitanju romantična ljubav. Volite da se uzdržavate kada osetite da vam srce gori za nekoga do koga vam je stalo. Bili ste povređeni u prošlosti, pa vam se oprez činio kao sigurnija opcija nego da radite ono što želite, a to je da se uronite u ljubav i date sebe bez straha.

Današnje Sunce i Mesec u vodenim znacima pokazuju vam da možete malo od oba. Možete sebi dozvoliti da vas uhvati tok romantike, a da vas ne povuče struja očaja. Osvežavajuće je pustiti svoj duh da leti slobodno, i to vam se sviđa.

5. Rak – postoji ravnoteža u svemu

Doživećete ono što bi se moglo definisati kao najbolji horoskop u petak, jer shvatate novi način da volite sebe. Ponekad kada se fokusirate na svoje potrebe i želje, pitate se da li se ponašate malo sebično.

Ne želite svu pažnju na sebi, ali današnji dan vas uči da postoji ravnoteža u svemu, uključujući i ljubav. Možete izdvojiti vreme za sebe, a da ne žrtvujete davanje drugima. Pogledajte kako će to funkcionisati, čini dan posebnim za vas na sve prave načine.

(Krstarica/YourTango)

