Najbolji horoskop danas za njih, ovi znakovi imaju neverovatnu priliku za novi i srećan početak!

Najbolji horoskop danas imaće Vodolija, Vaga, Jarac, Blizanci i Ovan. Oni imaju zaista sjajne horoskope za subotu, 1. novembar. Danas vam se daje olovka da pišete u dnevnik svoju životnu priču.
Subota će biti sjajan dan za pet astroloških znakova. Još jedan dan znači novu priliku da stvorite život kakav želite da živite.
Za neke, odlučnost da pritisnu dugme za ponovni početak i završiće se sa Mesecom u Ribama u subotu.
Mesec u Ribama odražava vašu energiju. Ako želite da se osećate moćno, onda verujte da jeste. Ako želite da imate sreće ili da privučete obilje, hodajte kroz život kao da ste već stigli na izabrano odredište.
Danas vam se daje olovka da pišete u dnevnik svoju životnu priču. Možete napisati bilo koji kraj koji želite, a danas je samo početak. Kad god je Mesec u Ribama, poslednjem horoskopskom znaku u astrologiji, važno je da se pozabavite strahovima, budete maštoviti i shvatite da možda imate nekoliko mrzitelja koji vam ne žele najbolje, i to je u redu.
Vaš život je vaš i neverovatno je koliko vas jača kada niste vezani za ishod zbog drugih, već zbog sebe.
Da vidimo kako se ovo odvija za pet astroloških znakova, tražeći pozitivne vibracije tek počevši od ove subote.
1. Vodolija – raste lična vrednost i samopoštovanje
Vaš horoskopski znak, ima najbolji horoskop 1. novembra, jer će vam lična vrednost porasti. Iskreni ste prema sebi i drugima, pa ponekad imate tendenciju da budete preterano kritični prema sebi.
Ističete svoje nedostatke. Primećujete svoje negativne osobine. Ova praksa vam je bila od pomoći, a onda postoje trenuci kada nije. Šteti vaše samopoštovanje i osakaćuje vaš pogled na život.
Danas se to menja. Mesec u Ribama vam omogućava da prihvatite pozitivne iluzije. Počinjete da preoblikujete ono što kažete tako da bude mnogo pozitivnije i otvorenije. Svet počinje da vam izgleda svetlije i osećate se kao da se možete osećati udobno u svojoj koži.
2. Vaga – zdravlje i blagostanje sve bolje
Vaš horoskopski znak ima najbolji horoskop 1. novembra, jer se vaše zdravlje i blagostanje poboljšavaju. To su mali koraci, čak i ako ste celog života radili ispravne stvari u pogledu zdravlja. Znate da će povećanje vaših ciljeva blagostanja biti spor proces. Morate mentalno da se usredsredite na tehniku, raspored i sve ostalo što treba da uradite.
Dakle, kada je Mesec u Ribama, imate dar mašte. Možete da vizualizujete uticaj koji će vaše odluke imati na vašu budućnost. Možete da vidite sebe kako ostvarujete svoje ciljeve i da se zaista osećate dobro u svom telu.
Kako je u vašem umu, tako će biti i u stvarnom životu. Jasnoća koju danas steknete pomaže u postavljanju temelja za vaše postupke i to je odličan osećaj.
3. Jarac – sve bolja komunikacija
Vaš horoskopski znak, ima najbolji horoskop 1. novembra, zahvaljujući vašim komunikacijskim veštinama koje su besprekorne. Komunikacija je dvosmerna ulica, ali ponekad se osećate kao da ne znate šta drugi ljudi treba da čuju. Ne možete da prilagodite svoju poruku bez grešaka ili nekoliko nezgoda u izgovaranju ili tonu onoga što je izgovoreno.
Ali s Mesecom u Ribama, vaš glas je mekši i nežniji. Osećate se kao da možete da prenesete snažne poruke sa uticajem i podržavajućim dodirom. Nešto u vezi sa vašom aurom šalje pozitivnu energiju na neverbalne načine. Ljudi se osećaju shvaćeno, a vi delujete autentično i iskreno. Konačni rezultat je divan dan.
4. Blizanci – karijera kreće uzlaznom putanjom
Vaš horoskopski znak, imaju najbolji horoskop 1. novembra, kada vaša karijera krene uzlaznom putanjom. Oduvek ste sanjali da radite posao koji volite, ali postoji deo vas koji želi više vremena za sebe. Današnji horoskop vam pruža mogućnost da pronađete ravnotežu u svom danu. Možda ćete moći da napustite posao malo ranije, ako ne danas, onda nekad ovog meseca.
Naći ćete način da ga zakažete tako da ne ostavljate druge na cedilu. Vratite svoje vreme bez gubitka vremena. Sve što treba da uradite je urađeno, a prelazak sa posla je besprekoran. Osećaćete se kao milijardu dolara znajući da možete da pustite svoj um da se odmori bez razmišljanja o poslu dok ste na poslu. Dobar je dan za opuštanje i pokušaćete.
5. Ovan – konačno se oslobađate od prošlosti
Vaš znak zodijaka, ima najbolji horoskop 1. novembra, kada konačno oslobodite prošlost. Prošlost je učiteljica i može vas takođe sprečiti da živite život kakav želite. Dakle, kada je Mesec u vašem sektoru skrivenih neprijatelja, počinjete da vidite stvari onakvima kakve jesu.
Shvatate da više ne možete ignorisati ono što nije ispravno. Umesto toga, morate biti iskreni prema sebi i preuzeti odgovornost.
Možda niste imali kontrolu nad postupcima drugih, ali imate nad sobom.
Od subote, pravite mali korak ka promeni, i to vam prija. Počinjete da se pitate zašto ste bili toliko zabrinuti zbog sećanja koje sada deluje kao da se dogodilo nekom drugom.
