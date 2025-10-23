Najbolji horoskop imaće danas oni, evo šta će ih učiniti srećnim!

Najbolji horoskop imaće danas Ovan, Rak, Jarac, Vaga i Strelac. Ovih 5 horoskopskih znakova imaju zaista dobre horoskope za 23. oktobar 2025. Jupiter u Raku će u četvrtak napraviti kvadrat sa Hironom u Ovnu, čineći da se naporan rad isplati.
Da li ste ikada čuli izreku: „Što te ne ubije, čini te jačim?“ Danas ćete imati priliku da tačno znate šta to znači kada planeta rasta snažno krene sa Hironom u Ovnu.
Hiron vam pomaže da uzmete ono što vas je povredilo u prošlosti i iskoristite to za veće dobro. Jupiter vam pomaže da uzmete svaki blagoslov i eksponencijalno ga umnožite.
Ako vaš san o uspehu uključuje širenje spoljašnjeg okruženja, kao što su vaša karijera, prijateljstva ili porodica (ili možda želite da svet izleči i da ljudi pronađu duhovno zdravlje), to je odlično. Ako želite da vaš život ostane kakav jeste, još bolje! Da vidimo kako se ova energija odvija za pet astroloških znakova počev od ovog četvrtka.
1. Ovan – najbolji osećaj sigurnosti
Ono što četvrtak, 23. oktobar, čini zaista dobrim danom za horoskop za vas je to što dobijate osećaj sigurnosti u svom srcu i umu. Osećate se kao da ste tamo gde treba da budete i vaši strahovi od budućnosti su rešeni. Tokom Hirona u Ovnu, morali ste da se nosite sa mnogim problemima vezanim za vašu prošlost.
Morali ste da obavite mnogo intenzivnog unutrašnjeg rada, i sada kada se osećate udobno u svojoj koži, možete se zapitati gde bi trebalo da primenite svoju isceljenu energiju. Danas možete otvoriti svoj dom drugima na način na koji nikada ranije niste, jer vam je udobno ko ste sada. Gde biste možda trebali da podelite svoju pronicljivost i nadu sa drugima? Zaronite duboko u sebe da biste saznali.
2. Rak – podelićete iskustva sa drugima
Jedno područje vašeg života koje vam je u prošlosti donosilo bol bila je vaša karijera. Konkretno, brine vas vaša reputacija.
Uvek ste se pitali šta možete bolje da uradite na poslu ili kako da pomognete svojim kolegama, timu i sebi. Imali ste svoj deo pobeda, a imali ste i nekoliko poraza. Pa ipak, kroz sve to, osećali ste da ako biste mogli da stignete do određenog mesta u svom životu, iskoristili biste svoj poboljšani status i pomogli drugima. Verujete u moto: „Voli bližnjeg svog kao samog sebe.“
23. oktobra, zahvaljujući Hironu u Ovnu, koristićete lekcije koje ste naučili tokom karijere. Odlučićete da ih podelite sa drugima. Koristićete ih da naučite sebe kako da rastete profesionalno na način na koji drugi ne rastu. Tamo gde postoji potreba u vašoj karijeri i praznine u znanju, iskoristite ih pružajući svoje uvide i mudrost.
3. Jarac – bolji dan zbog ljudi koji vas okružuju
Tamo gde ste se u prošlosti osećali povređeno, odnosi se na vaš porodični život i vredno ste radili da ne ponovite te probleme u svojim odraslim vezama. Morate ponovo da trenirate svoj um, a zatim morate da obratite pažnju na stare navike koje radite a da niste ni svesni.
Jupiter u Raku označava početak dobrog dela vašeg dana i zato je vaš život bolji zbog ljudi u njemu. Vaši odnosi vam mogu pomoći da izlečite oblasti svog života koje se osećaju nestabilno ili van ravnoteže. Počećete da vidite kako možete da se poboljšate, a ljudi koje volite će vam ponuditi savete, pomažući vam da identifikujete svoje slepe tačke. Saznanje da imate ljude u svom životu čini život boljim danas, 23. oktobra.
4. Vaga – najbolji dan za nove mogućnosti i uspeh na poslu
Podrazumeva se da si prijatelj sa svima. Dobiješ nešto i koristiš to da pomogneš drugima. Počev od četvrtka, imaćeš sve što ti je potrebno da razviješ karijeru i napreduješ u profesionalnom životu. Jupiter će ti pomoći da pronađeš mnoge nove mogućnosti, posebno na poslu. Bićeš optimističan u pogledu budućnosti iako si imao nekoliko negativnih iskustava koja su te rastužila.
Doduše, želiš da svi pobede, ne samo ti. Ali će trebati vremena da se drugi prilagode tvom novom pogledu na svet. Ono što 23. oktobar čini veoma dobrim je to što će malo istraživanja i dužne pažnje mnogo pomoći.
5. Strelac – podelićete ono što ste naučili
Toliko si iskren i osećaš da treba otvoreno da podeliš neka od svojih prošlih životnih iskustava. To radiš iz ljubavi i mesta isceljenja. Zadovoljan si koliko si daleko stigao i osećaš da radost zahteva otvorenost. Bol koji vodi ka svrsi i strasti je isceljenje i otpornost o kojoj vredi govoriti.
Otkrio si skriveni put i želiš da ga izneseš na videlo. Osećaćete da će razgovor sa drugima učiniti današnji ishod veoma dobrim. Podelićete ono što ste naučili, a to će pomoći i drugima da nauče kako da budu snalažljivi. Zaista dobar dan.
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com