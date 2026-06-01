Najbolji horoskop ove nedelje pripada ovoj petorci: od 1. do 7. juna dobijaju ono što su odavno čekali

Najbolji horoskop ove nedelje, od 1. do 7. juna, ne stiže onima koji najglasnije zapomažu, već onima koji su tiho radili svoje. Venera ulazi u Raka, Merkur menja brzinu, a pet znakova konačno dobija odgovor koji su čekali.

Najjači trenutak nedelje krije se u sredu uveče, o tome niže.

Rak: emocije prestaju da budu teret, postaju adut

Venera u vašem znaku radi za vas, ne protiv vas. Ono što ste mesecima gurali pod tepih, sada izlazi u pravom svetlu i niko vam ne zamera. Sreda donosi razgovor koji ste izbegavali, a četvrtak pretvara taj razgovor u konkretnu ponudu. Novac koji vam neko duguje vraća se bez svađe. Posebno pazite na utorak, jer tada dobijate poruku koja menja raspored cele nedelje. Vikend provedite sa porodicom, ali ne zato što morate, već zato što ćete iz toga izvući snagu za ceo jun.

Bik: konačno prodišete posle dugih meseci

Bikovi ulaze u nedelju umorni, a izlaze sa rešenim pitanjem koje je stajalo od februara. Finansijska kočnica popušta u ponedeljak ujutru, a do petka već znate gde ćete uložiti ono što vam stiže. Ljubavni život se vraća na pravi kolosek, posebno za one u dugim vezama koji su mislili da je strast otišla zauvek. Slobodni Bikovi upoznaju nekog na sasvim običnom mestu, u redu za kafu ili na poslu.

Šta tačno znači „najbolji horoskop ove nedelje“

To znači da pet znakova ima istovremeno povoljan tranzit Venere, Merkura i Meseca, što se dešava retko. Praktično, nedelja donosi konkretne pomake u novcu, ljubavi ili karijeri, ne samo lepa osećanja.

Devica: detalj koji ste propustili sada radi za vas

Device se ove nedelje ne nadmeću ni sa kim, jer su već dobile. Posao koji ste predali pre tri nedelje stiže nazad sa pohvalom, a uz pohvalu ide i ponuda. Iznos koji čujete u četvrtak biće veći od onog koji ste sebi zacrtali. Zdravlje se popravlja čim prestanete da preskačete obroke, a san se vraća čim ugasite telefon sat ranije. Vikend je za kratko putovanje, makar bilo i do sledećeg grada.

Strelac: vraćate se na scenu glasnije nego ikad

Strelčevi su poslednjih meseci ćutali, što im inače ne ide od ruke. Ova nedelja vraća vam glas, energiju i ljude koji su nekuda nestali. Stari prijatelj zove u sredu, a iz tog poziva ispada poslovna prilika koju niste tražili. Ljubav dolazi kroz putovanje, makar kratko, pa ako vas neko zove na izlet, ne odbijajte.

Ribe: intuicija vas vodi pravo do novca

Ribe ove nedelje osećaju stvari pre nego što se dese, i prvi put to koriste pametno. Petak donosi ponudu o kojoj ste sanjali bukvalno pre par dana. Ne preispitujte se previše, znak je tu. Porodična situacija koja vas je tištala dobija mirno rešenje, bez velikih scena i bez krivice. Slobodne Ribe upoznaju nekog ko ih sluša bez prekidanja, a to je u 2026. retko kao dijamant.

Koji dan u nedelji nosi najjaču energiju

Sreda, 3. jun, je dan kada se otvaraju vrata za sva pomenuta dešavanja. Mesec prelazi u Vagu, Venera šalje povoljan aspekt Jupiteru, a vi dobijate prozor od oko dvanaest sati da pokrenete ono što ste odlagali. Ne čekajte vikend, šansa je u sredini nedelje.

