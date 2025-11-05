Najbolji i najlepši horoskop imaju oni, danas će osetiti sreću u srcu i doživeti nešto divno!

Najbolji i najlepši horoskop danas imaju Vaga, Ovan, Blizanci, Vodolija i Devica. Sreda je poslednji dan kada je Venera, planeta ljubavi i lepote, završava svoj poslednji dan u Vagi i ovi znaci to maksimalno koriste.

Venera izvlači najbolje iz osobe, otkrivajući gde nežnost može zameniti ponos. Potrebno je vreme da se otkrića naprave, a postojao je ceo mesec da planeta koja vlada Bikom i Vagom dovede harmoniju u fokus.

Venera će sutra ući u Škorpiju, gde njena svetlost duboko zaroni u podsvesno carstvo.

Danas ostavlja srdačan dar koji se može osetiti u srcu. Hajde da vidimo zašto se ponovo osećaju sjajno ovih pet astroloških znakova.

1. Vaga – spoznaješ i prihvataš sebe

Imaš jedan od najboljih horoskopa u sredu, 5. novembra, jer otkrivaš nešto dobro o sebi što treba da znaš. Ti si veoma perceptivna osoba i veoma dobro poznaješ sebe. Razmisli o danu i razmisli šta je prošlo dobro, a šta nije.

Generalno se osećaš zadovoljno, ali razumeš da uvek postoji prostor za rast.

Poslednjeg dana Venere u tvom znaku, otkrivaš sebe. Vidiš gde si bila stroga prema sebi. Tvoj stav počinje da se omekšava dok prihvataš svoju čovečnost i prihvataš sebe takvom kakva jesi.

2. Ovan – poboljšanje u vezi

Danas imaćete odličan horoskop, jer ćete konačno doživeti lepo poboljšanje u svojoj vezi. Tražili ste proboj u partnerstvu na čijem ste isceljenju radili. Trebalo vam je do poslednjeg dana Venere u Vagi da otkrijete da postoji nada i da vaši napori nisu bili uzaludni.

Ponos kao da omekšava, a ono što ostaje je bliskost koja se razvija. Osećate se kao da ste pronašli ponovo svoju pravu osobu i ponovo otkrili zašto je bolje rešavati probleme nego bežati od njih.

3. Blizanci – ljubav kad je najmanje očekujete

Imaćete danas najbolji horoskop, jer će romantika ući u vaš život kada to najmanje očekujete. Ljubav je čudna stvar. Može probiti zidove zapečaćenog srca kada to ne očekujete. Možda ste bili povređeni u prošlosti, ali odjednom, stvari počinju da se menjaju.

Upoznajete nekoga ko vam se čini kao srodna duša. Osećate da i oni osećaju isto prema vama. Komunikacija teče lako.

Možda vam se čini da bi ovaj mesec mogao doneti prekretnicu i to se čini kao pozitivan razvoj događaja.

4. Vodolija – činite svet boljim mestom danas

Imaćete najbolji horoskop u sredu, 5. novembra, jer ćete videti kako se vaša prijateljstva poboljšavaju. Volite ljude i vi ste tip osobe koja ne voli da bilo ko pati. Trudite se da izmamite osmeh na lica ljudi kad god možete.

Imate brzu pamet i zarazan smisao za humor. Vaša aura sija! Kada ste u blizini, ljudi vas vole, a vaše prisustvo zrači energijom dobrog raspoloženja.

Danas činite svet boljim mestom za osobu koja se oseća usamljeno. Možda trenutno ne čujete za to. Pa ipak, neko ko se tiho bori osetiće tračak nade u svom srcu. Osećaju vašu ljubav kroz toplinu i humor.

Verujte da vam univerzum šalje ljude kada su vam potrebni, i vas njima, kada ste svetlost koju treba da vide.

5. Devica – poboljšavaju vam se finansije

Devica, imaćete najbolji horoskop u sredu, 5. novembra, jer će se vaše finansije poboljšati. Vi ste štedljiva osoba koja ne voli da rasipa resurse. Zato ste u poslednje vreme bili posebno oprezni i štedeli ste svoje novčiće. Razmišljate unapred i radite ono što ima najviše smisla na duži rok. Ne pokušavate da izgradite život pun iskustava, već umesto toga želite stabilnost.

Dakle, kada Venera dostigne visoku notu pre nego što izađe iz Vage, znaka kojim vlada, vaša finansijska kuća se najdivnije osvetli. Dobijate povraćaj svoje investicije.

Otkrivate da vam dolazi blagoslov od svih dana kada ste žrtvovali svoje želje zarad bolje budućnosti.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com