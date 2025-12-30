Najbolji mesec 2026. za vaš horoskopski znak, prema rečima astrologa tada imate najveće prilike da za sreću i bogatstvo

Svi dobijemo priliku za sreću i uspeh u nekom trenutku. Pogledajte koji je najbolji mesec u 2026. godini, sa najviše šansi za vaš uspeh.

Najbolji mesec 2026. za svaki horoskopski znak otkriva kada astrološka energija deluje u njihovu korist. Svakog meseca, određeni horoskopski znaci se bolje snalaze od drugih, ali svi dobijamo priliku u nekom trenutku u godini.

Najbolji mesec vašeg astrološkog znaka u 2026. otkriva kada ćete se osećati kao da vas univerzum čuva. To naravno ne znači da ništa neće poći po zlu ovog meseca, ali ćete takođe otkriti da bez napora privlačite sreću i blagostanje i da dobri trenuci nadmašuju sva loša vremena.

Ovan: zaslužen odmor u junu 2026.

Vaš najbolji mesec u 2026. je jun, a ovo je samo početak. U junu, Venera, planeta ljubavi, novca i našeg društvenog života, nalazi se u Lavu, vašoj petoj kući ljubavi. Da sve to bude još bolje, 30. jun je dan kada Jupiter, planeta dobitka i širenja, takođe ulazi u Lava. Ovog meseca imate puno zabave i društvenih aktivnosti. Ako ste slobodni, postoji velika šansa da ćete upoznati nekoga novog.

Pošto peta kuća takođe vlada kreativnošću, i vi kreativno blistate. Sunce tranzitira kompatibilne Blizance, vašu treću kuću komunikacije, u junu, a Mars ulazi u isti znak pre nego što se mesec završi. Ovo je još jedan pozitivan znak za vas, stavljajući fokus na putovanja i komunikaciju. Vrlo je moguće da ćete ovog meseca otići na teško zasluženi odmor. Uživajte!

Bik: najbolji mesec mart 2026.

Biku, vaš najbolji mesec u 2026. godini je mart. Ovog meseca, Jupiter se okreće direktno u Raku u vašoj trećoj kući komunikacije. Jupiter u Raku je veoma kompatibilan znak za vas, a planeta ekspanzije stvara pozitivan aspekt sa vašim Suncem, donoseći sreću i dobitak.

U martu, Sunce, Merkur, Venera i Mars tranzitiraju kroz Ribe. Ovo je vaša 11. kuća, koja vlada grupama, organizacijama i društvenim aktivnostima, dajući vam priliku da se umrežite i napredujete u svetu. Pomračenje punog Meseca 2. marta pada u vašu petu kuću ljubavi, stvarajući romantične mogućnosti za ostatak godine. Činiće ovo najboljim mesecom u 2026. godini!

Blizanci: neočekivana prilika u junu 2026.

Najbolji mesec za vas u 2026. godini je definitivno jul. Ovog meseca, Jupiter, planeta sreće, ulazi u vašu treću kuću komunikacije i putovanja. U prvom delu meseca, pridružiće mu se Venera, donoseći vam mogućnosti za jačanje komunikacije. Imate sve šanse da smislite izvanrednu ideju od koje ćete imati koristi, a ovo je samo početak vaše sreće.

U junu, Jupiter pravi pozitivan aspekt sa Uranom u vašoj prvoj kući sopstva, što može dovesti do neočekivanih prilika. Jupiter takođe pravi trigon sa Neptunom u vašoj 11. kući grupa i prijatelja, čineći ovaj mesec odličnim društvenim i sa grupama i organizacijama. Blistate u junu!

Rak: radost u maju 2026.

Maj je vaš najbolji mesec u 2026. godini. Sa Jupiterom donosi radost, sreću i obilje dok je u vašem znaku. Kasnije tokom meseca, Jupiteru se pridružuje Venera u Raku za dodatnu dozu sreće i radosti. Sunce, Merkur i Mars će ovog meseca tranzitirati kroz vašu 11. kuću, ili kompatibilnog Bika, podstičući vas da se upoznate sa drugima i umrežite. Postoji veliki potencijal za nove mogućnosti ovog meseca koje uključuju posao, kao i upoznavanje nekoga posebnog ako ste slobodni.

Pun Mesec 1. maja pada u Škorpiju, vašu petu kuću ljubavi, što bi trebalo da bude posebno vreme. Nakon toga sledi Mlad Mesec u Biku koji osvetljava vašu 11. kuću prijateljstva i grupa, što može uključivati kompanije i organizacije, čineći ovo vreme kada ste primećeni i možete napredovati u karijeri. Imate sve ovog meseca!

Lav: uzbudljivi jul 2026.

Vaš najbolji mesec u 2026. godini je definitivno jul jer Jupiter počinje svoj tranzit kroz vaš znak, što se dešava samo otprilike svakih 12 godina. Ova energija donosi rast, obilje i sreću. U prvom delu meseca, Jupiteru se pridružuje Venera u vašoj prvoj kući, što je vreme kada izgledate i delujete u najboljem izdanju i privlačite druge k sebi!

Kada Venera napusti Lava 9. jula, ulazi u Devicu, povećavajući mogućnosti u vašoj drugoj kući novca. Mars tranzitira kompatibilne Blizance kroz vašu 11. kuću grupa, društvenih aktivnosti i prijateljstava ovog meseca, podstičući vas da se družite i družite.

Mesec se završava punim Mesecom u vašoj sedmoj kući partnera, stvarajući prilike da provedete kvalitetno vreme sa nekim posebnim i čineći ovaj mesec izuzetno uzbudljivim.

Devica: srećni maj 2026.

Vaš najbolji mesec je maj, jer kompatibilni Jupiter u Raku tranzitira kroz vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Pošto Jupiter u Raku stvara pozitivan aspekt sa vašim Suncem, on generiše dodatnu sreću i prosperitet.

U maju, Merkur tranzitira kroz Bika, ili vašu devetu kuću putovanja, pre nego što se preseli u vašu kuću karijere, stavljajući vas u centar pažnje i stvarajući dodatnu sreću. Mars takođe ulazi u Bika ovog meseca, stavljajući veći naglasak na putovanja, obrazovanje ili objavljivanje kasnije tokom meseca. Ovo je najbolji mesec za putovanja i verovatno ćete negde otići. Mlad Mesec sredinom meseca takođe pada u vašu kuću putovanja i obrazovanja. Nakon toga sledi drugi pun Mesec u maju koji pada u vašu četvrtu kuću doma, stvarajući mogućnosti za povezivanje sa porodicom i onima koji su vam najbliži, čineći ovo veoma srećnim mesecom!

Vaga: najbolji je avgust 2026.

Avgust je vaš najbolji mesec u 2026. godini. Do avgusta, srećni Jupiter ulazi u kompatibilnog Lava i tranzitira kroz vašu 11. kuću. Ona vlada prijateljima, grupama i vašim nadama i željama. 6. avgusta, Venera počinje da se probija kroz vašu prvu kuću. To je vreme kada izgledate, osećate se i delujete u svom najboljem izdanju. Mars, planeta akcije, tranzitira kroz vašu devetu kuću putovanja i obrazovanja, a zatim se seli u Raka ili vašu 10. kuću. Ovo stavlja fokus na vas i vašu karijeru.

Pomračenje Sunca 12. avgusta pada u Lava, odnosno vašu 11. kuću, nakon čega sledi pomračenje Meseca u Ribama, vašoj šestoj kući posla, 28. avgusta. Ovaj mesec donosi snažne mogućnosti za priznanje i uspeh, što povećava vašu ukupnu sreću!

Škorpija: blagostanje u februaru 2026.

Vaš najbolji mesec u 2026. je februar, jer je srećni Jupiter u Raku, još jednom vodenom znaku, i veoma je kompatibilan sa vama. Jupiter tranzitira kroz vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Jupiter pravi trigon sa vašim Suncem dok je u Raku, donoseći sreću, rast i radost. U februaru, Sunce, Merkur i Venera tranzitiraju kroz vašu petu kuću ljubavi, stvarajući mogućnosti da upoznate nekoga posebnog ako ste slobodni. Ako imate partnera, februar je veoma srećan mesec za vašu vezu.

Mars tranzitira kroz vašu četvrtu kuću ovog meseca. Čini ga savršenim vremenom za selidbu ako vam predstoji. Ako se ne selite, ovo je mesec kada možete napraviti promene u domu, zabaviti se i provoditi više vremena sa porodicom. Mars u Vodoliji je još značajniji tokom prvog dela meseca kada mu se pridružuju Merkur i Venera, što ovaj mesec čini odličnim za opšti rast i blagostanje, posebno.

Strelac: idealan novembar 2026.

Novembar je vaš najbolji mesec u 2026. godini, jer Sunce počinje svoj godišnji tranzit kroz vaš znak. Srećni Jupiter je ovog meseca u kompatibilnom Lavu, tranzitirajući kroz vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Ova energija stvara mogućnosti u ovim oblastima i povećava vašu radoznalost.

Venera tranzitira kroz kompatibilnu Vagu u novembru i okreće se direktno u ovom znaku, koji je vaša 11. kuća grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Saturn i Neptun tranzitiraju kroz Ovna 2026. godine, stvarajući stabilnost u prijateljstvima i stabilnije ljubavne veze. Ovo je mesec za povezivanje sa drugima koji bi mogli postati značajni na neki način. Sa Neptunom u petoj kući, možete upoznati nekoga koga smatrate idealnim i zabavnim, što će ovaj mesec biti fantastičan za vas!

Jarac: veliki uspeh u decembru 2026.

Najbolji mesec za vas u 2026. godini je decembar. Ovo je mesec kada Sunce ulazi u vaš znak, a reflektor se okreće ka vama. U decembru, srećni Jupiter je u Lavu, odnosno vašoj osmoj kući, koja vlada novcem, novcem drugih ljudi, intimnošću i načinom na koji se odnosite i osećate u vezi ako ste u jednoj — što bi trebalo da ide odlično u ovom trenutku. Jarče, vi ste fokusirani na zarađivanje novca i postizanje ciljeva, a Jupiter je u vašoj osmoj kući od jula, stvarajući vam mogućnosti za finansijski napredak.

Venera tranzitira kroz vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti u decembru. To daje vašem društvenom životu podsticaj. Pored toga, planeta akcije Mars tranzitira kroz vašu devetu kuću obrazovanja, pogleda na svet i putovanja ovog meseca, tako da izgleda da postoji prilika da uzmete zasluženi odmor. Vaša godina se završava sa velikim uspehom.

Vodolija: novčana prilika u januaru 2026.

Za vas najbolji mesec dolazi rano. U januaru, Sunce tranzitira kroz vaš znak, čineći vas centrom pažnje i usmeravajući pažnju na vas. Tokom druge polovine meseca, fokus je zaista na vama jer Merkur, Venera, Mars i Pluton tranzitiraju kroz vašu prvu kuću. Ovo je izuzetno zauzet mesec za vas.

Srećni Jupiter tranzitira kroz vašu sedmu kuću partnera, dajući vam sreću u pogledu partnera u januaru, kako lično tako i profesionalno. Spoljašnje planete su takođe značajne ovog meseca. Saturn pravi pozitivan aspekt sa Uranom, što predstavlja novčanu priliku. Ili biste mogli da kupite nekretninu, što vam daje odličan početak nove godine!

Ribe: najpozitivniji jun 2026.

Vaš najbolji mesec u 2026. godini je jun. Srećni Jupiter tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi ovog meseca: Trebalo bi da budete prilično društveno zauzeti. Sunce napušta vašu četvrtu kuću u junu, pridružujući se Jupiteru u vašoj petoj kući ljubavi. Merkur ulazi u Raka 1. juna, stvarajući veliku komunikaciju i sa prijateljima i sa romantičnim partnerima.

Venera je takođe u Raku tokom prve polovine meseca, tako da ako ste slobodni i nemate ili ne upoznajete partnera u junu. To je samo zato što ga ne želite! Ako ste u partnerstvu, ovo bi trebalo da bude najpozitivnije doba godine za vašu vezu. Peta kuća takođe vlada decom i kreativnošću. Ako ste kreativna osoba ili se bavite kreativnim stvarima, ne možete izgubiti u junu. Ako imate ili želite decu, ona bi trebalo da budu zadovoljstvo ovog meseca, ili bi vaša porodica mogla da se proširi ako je to ono što želite.

Planeta akcije Mars tranzitira kroz Bika, ili vašu treću kuću, u junu, tako da očekujte puno interakcije sa drugima i kratkih putovanja ovog meseca — najpozitivnije vreme za vas ove godine!

