Najbolji mesec u godini za ova 3 kineska znaka, imaće para kao blata i finansijske dobitke tokom celog novembra!

Zec, Zmaj i Koza su 3 kineska horoskopska znaka koja privlače finansijski uspeh tokom celog meseca novembra 2025. godine. Imaće para ko blata. Novembar bi mogao biti najbolji mesec u godini za ove znakove kineskog horoskopa.

Pred nama je veoma značajan mesec za ekonomski rast. Ne samo da je Sunce u Škorpiji, novčanom znaku, već će Venera, planeta koja vlada novcem, ući u Škorpiju 6. novembra. Mlad Mesec u Škorpiji stiže 20. novembra, pomažući vam da imate novi finansijski početak, posebno kada je reč o poslovnim partnerstvima, finansijskim sporazumima, ugovorima i svemu što uključuje tuđe resurse i novac.

Ovog meseca postoje dva dana koja su veoma povoljna za stvaranje bogatstva: 10. novembar i 22. novembar. Tokom ova dva dana, budite optimistični u pogledu svojih napora i očistite svoj lični prostor. Očekujte dobru energiju koja ulazi u vas. Izbegavajte negativne aktivnosti poput tračeva, poduhvata visokog rizika ili impulsivnosti.

Budite veoma oprezni 9. i 20. novembra, jer biste potencijalno mogli da se uletite u dramu koja sabotira vaše napore. Hajde da saznamo šta još čeka tri životinjska znaka u novembru, koji nameravaju da privlače finansijske dobitke celog meseca.

1. Zec – iskoristite vreme za planiranje napretka

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Vaš životinjski znak, privući ćete finansijski uspeh u novembru 2025. u poslu, karijeri i partnerstvima. Počevši od prve nedelje u mesecu, u četvrtak, 6. novembra, na Dan inicijacije Zemljanog zeca, elementarna energija je zemlja nad drvetom. Dakle, ovo je savršeno za utemeljenje sebe u akciji.

Pre četvrtka, počnite da kreirate akcioni plan, a zatim 6. preduzmite akciju. Ne morate da završite ono što ste započeli u ovom trenutku, već započnite proces pretvaranja ideje u mogućnost. Planirajte aktivnosti koje uključuju ulaganja vašeg vremena i talenata u karijeru. Postavite nameru, ali idite dalje od toga… poput potpisivanja ugovora, čak i ako je to sa partnerom koji je odgovoran ili sa samim sobom.

Dva druga dana kada ćete videti ekonomski rast uključuju utorak, 18. novembar, zbog stabilne, uravnotežene energije koja vam je dostupna. Iskoristite ovo vreme za planiranje, budžetiranje i pregled vašeg napretka za mesec. Napravite promene sredinom meseca. Drugi dan, 30. novembar, takođe će biti stabilan dan, gde možete polako da se upustite u nove poduhvate, završite projekte i pripremite se za sledeće korake u decembru.

Najbolje boje za nošenje prve nedelje novembra uključuju zelenu za prosperitet i braon za uzemljenje vaše energije. Zato zapišite jedan konkretan cilj koji želite da postignete pre nego što se mesec završi. Ako želite malo podrške od Feng Šuija, upalite žutu sveću svakog dana da vas podsetnik na vaš san.

Dva kineska horoskopska znaka koja će vam pomoći ovog meseca uključuju Svinju, zbog njihove lojalnosti i čvrstine, i Kozu zbog njihove pouzdanosti i podržavajuće ličnosti.

2. Zmaj – oslonite se na svoju intuiciju

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Privući ćete finansijski uspeh u novembru 2025. godine, a energija meseca će vas podržati u izgradnji dugoročne ušteđevine, sticanju klijenata ili posla i jačanju profesionalnog kredibiliteta. Vaš najbolji dan za ekonomski uspeh biće u petak, 7. novembra, Dan inicijacije za Metalnog Zmaja, koji proizvodi energiju metala nad drvetom. Na početku meseca, zauzmite distanciran i analitički pristup.

Oslonite se na svoje intuitivne podsticaje, a ne na reaktivne emocionalne. Disciplina i samokontrola su dve osobine ličnosti koje vam najbolje funkcionišu u novembru. Želećete da imate akcioni plan i dobro definisane početne korake ka svojim ciljevima. Da biste podržali svoju energiju ovog meseca, očistite svoj lični prostor i radne površine kako biste smanjili ometanja. Jedite začinjenu hranu da biste ojačali svoju Ći energiju. Bacite staru papirologiju ili je skenirajte i sačuvajte u oblaku.

Još jedan dan ovog meseca kada ćete videti ekonomski rast je sreda, 19. novembar, što je još jedan Dan inicijacije. Prihvatite radne zadatke, više projekata i dodatne odgovornosti koje vam donose novac.

Dva kineska životinjska znaka koja će biti najkompatibilnija i najpodržavajuća prema vama u novembru uključuju Tigra zbog njihove lukavosti i Psa zbog njihovog integriteta. Feng šui praksa od koje biste mogli imati koristi je stavljanje srebrnih ili zlatnih novčića u teglu ili činiju gde radite. Nosite belo za mentalnu jasnoću.

3. Koza – setite se svojih talenata i veština

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Privući ćete finansijski uspeh u novembru 2025. zbog njene izuzetno povoljne energije. 10. novembra, na Dan uspeha vodenih ovaca, element vode je iznad zemlje. Ovo je negovajuća mešavina energije koja podržava vašu težnju ka snu. Možda ćete osećati da morate agresivno da sledite san, ali je najbolje da nežno primenite svoje talente i veštine na svoj projekat i posao.

Novembar je savršen mesec da se posvetite sebi. Potpišite ugovore, sklopite sporazume ili dobijte odobrenje za kredit ili projekat. Imajte na umu da je 22. novembar takođe srećan dan za privlačenje finansijskog uspeha; idealan je za traženje povišice, dobijanje bonusa ili traženje novog posla. Ovo je jedan od najboljih dana u godini za vas jer vam pomaže da iskoristite svoju prirodnu energiju i ostvarite san ili cilj.

Ovog meseca nosite nežne boje poput krem, svetlo zlatne i bledo zelene. Ako imate nakit od žada, nosite ga ovog meseca. Izbegavajte negativnu energiju i razmišljanje. Zamenite ono čega se plašite pozitivnom mišlju, a ako morate, zapišite je kako biste je mogli videti tokom dana.

Imaćete tri kineska životinjska znaka koja će vas podržavati u vašim nastojanjima celog meseca: Svinja, Zec i Zmija. Svinja će vam pružiti emocionalnu podršku i ohrabrenje. Zec će vas podsticati da brzo delujete kada se osećate nesigurno. Zmija će vam dati oštro oko za detalje i osećaj za strateški tajming.

(Krstarica/YourTango)

