Ovi znakovi horoskopa posle vikenda ulaze u najbolji period godine: Novac i ljubav im stižu bez napora

Posle ovog vikenda kreće najbolji period godine za nekolicinu znakova horoskopa. Planetarni raspored se konačno poklapa sa njihovim ličnim ritmom, pa novac i ljubav dolaze bez gušenja, bez nervoze, bez onog osećaja da svaki dinar morate da iscedite iz kamena. Tri znaka prolaze najbolje, a jedan od njih će vas iznenaditi jer obično nije miljenik nebeskih sila.
Lav: kraj rutine i početak finansijske ekspanzije
Lavovi posle nedelje ulaze u fazu kada im se otvaraju vrata koja su mesecima bila zaključana. Stari kontakti se javljaju sa konkretnim ponudama, a ne samo sa praznim obećanjima. Ako ste razmišljali o promeni posla ili pokretanju nečeg svog, ovo je trenutak da ne odugovlačite.
Ljubavni život prati finansijski preokret. Slobodni Lavovi upoznaju nekoga ko ih ne juri, već ih razume, a oni u vezama dobijaju mir koji odavno nisu osetili. Sredina nedelje donosi razgovor koji menja dinamiku.
Vaga: zlatni period za znake koji su dugo čekali
Vage konačno prestaju da balansiraju tuđe probleme i počinju da se bave svojim životom. Novac stiže iz dva pravca, najčešće preko honorara ili neisplaćenog duga koji ste već otpisali. Venera radi u vašu korist i to se vidi u svemu što dotaknete.
U ljubavi, Vage prestaju da se izvinjavaju što imaju potrebe. Partner to prepoznaje i menja ton. Ako ste sami, neko iz okruženja kog dugo poznajete pokazuje pravo lice.
Koji znak ima najbolji period godine posle vikenda
Najjaču podršku planeta dobijaju Lav, Vaga i Strelac. Njima novac i ljubav stižu bez velikog napora, kroz prilike koje se same otvaraju. Ostali znakovi imaju delimičnu podršku, ali ova trojica su u centru pažnje narednih nekoliko nedelja.
Strelac: blagostanje posle vikenda dolazi kroz putovanje ili poziv
Strelčevi ulaze u povoljan astrološki period koji se ne meri samo novcem. Dobijate ponudu izvan vašeg grada ili države, ili informaciju koja menja vaše planove za narednih šest meseci. Ne odbijajte odmah, čak i ako zvuči previše dobro.
Emotivno, Strelčevi prestaju da beže od ozbiljnosti. Veza koja je delovala kao prolazna pokazuje korene, a oni koji su slobodni primećuju da im se dopada neko ko nije njihov uobičajeni tip.
Šta donosi srećnim horoskopskim znacima ovaj zlatni period
Reč je o sklopu Jupitera i Venere koji daje konkretne, opipljive rezultate. Ne radi se o magiji, već o tajmingu. Ono što ste mesecima gurali pod tepih, sada se rešava samo, jer ste konačno spremni da prihvatite pomoć i kažete „da“ pravim ljudima.
Najveća greška koju ova tri znaka prave u ovakvim periodima je sumnja. Kada stvari krenu lako, ljudi misle da nešto nije u redu. Nije. Ponekad život jednostavno radi za vas, a ne protiv vas.
Šta da rade ostali znakovi tokom ovog perioda
Ako niste među favoritima, ne znači da ste pasivni posmatrači. Iskoristite tuđu energiju kroz saradnju, pridružite se projektima Lavova i Strelaca, ili tražite savet od Vage koja je trenutno u poziciji da pomaže. Najgori potez je povlačenje i čekanje svog reda.
Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Devica, Škorpija, Jarac, Vodolija i Ribe imaju priliku da kroz ove znakove dođu do svojih rezultata. Energija se prenosi, samo morate da budete u igri.
A vi, da li ste primetili da vam se baš ovih dana neko stari javlja ili vam stiže ponuda niotkuda? Napišite u komentarima koji znak ste i šta vam se dešava.
