Ovi znakovi horoskopa posle vikenda ulaze u najbolji period godine: Novac i ljubav im stižu bez napora

Najbolji period godine kreće odmah posle vikenda. Tri znaka dobijaju novac i ljubav bez muke, proverite da li ste među njima!

Posle ovog vikenda kreće najbolji period godine za nekolicinu znakova horoskopa. Planetarni raspored se konačno poklapa sa njihovim ličnim ritmom, pa novac i ljubav dolaze bez gušenja, bez nervoze, bez onog osećaja da svaki dinar morate da iscedite iz kamena. Tri znaka prolaze najbolje, a jedan od njih će vas iznenaditi jer obično nije miljenik nebeskih sila.

Lav: kraj rutine i početak finansijske ekspanzije

Lavovi posle nedelje ulaze u fazu kada im se otvaraju vrata koja su mesecima bila zaključana. Stari kontakti se javljaju sa konkretnim ponudama, a ne samo sa praznim obećanjima. Ako ste razmišljali o promeni posla ili pokretanju nečeg svog, ovo je trenutak da ne odugovlačite.

Ljubavni život prati finansijski preokret. Slobodni Lavovi upoznaju nekoga ko ih ne juri, već ih razume, a oni u vezama dobijaju mir koji odavno nisu osetili. Sredina nedelje donosi razgovor koji menja dinamiku.

Vaga: zlatni period za znake koji su dugo čekali

Vage konačno prestaju da balansiraju tuđe probleme i počinju da se bave svojim životom. Novac stiže iz dva pravca, najčešće preko honorara ili neisplaćenog duga koji ste već otpisali. Venera radi u vašu korist i to se vidi u svemu što dotaknete.

U ljubavi, Vage prestaju da se izvinjavaju što imaju potrebe. Partner to prepoznaje i menja ton. Ako ste sami, neko iz okruženja kog dugo poznajete pokazuje pravo lice.

Koji znak ima najbolji period godine posle vikenda

Najjaču podršku planeta dobijaju Lav, Vaga i Strelac. Njima novac i ljubav stižu bez velikog napora, kroz prilike koje se same otvaraju. Ostali znakovi imaju delimičnu podršku, ali ova trojica su u centru pažnje narednih nekoliko nedelja.

Strelac: blagostanje posle vikenda dolazi kroz putovanje ili poziv

Strelčevi ulaze u povoljan astrološki period koji se ne meri samo novcem. Dobijate ponudu izvan vašeg grada ili države, ili informaciju koja menja vaše planove za narednih šest meseci. Ne odbijajte odmah, čak i ako zvuči previše dobro.

Emotivno, Strelčevi prestaju da beže od ozbiljnosti. Veza koja je delovala kao prolazna pokazuje korene, a oni koji su slobodni primećuju da im se dopada neko ko nije njihov uobičajeni tip.

Šta donosi srećnim horoskopskim znacima ovaj zlatni period

Reč je o sklopu Jupitera i Venere koji daje konkretne, opipljive rezultate. Ne radi se o magiji, već o tajmingu. Ono što ste mesecima gurali pod tepih, sada se rešava samo, jer ste konačno spremni da prihvatite pomoć i kažete „da“ pravim ljudima.

Najveća greška koju ova tri znaka prave u ovakvim periodima je sumnja. Kada stvari krenu lako, ljudi misle da nešto nije u redu. Nije. Ponekad život jednostavno radi za vas, a ne protiv vas.

Šta da rade ostali znakovi tokom ovog perioda

Ako niste među favoritima, ne znači da ste pasivni posmatrači. Iskoristite tuđu energiju kroz saradnju, pridružite se projektima Lavova i Strelaca, ili tražite savet od Vage koja je trenutno u poziciji da pomaže. Najgori potez je povlačenje i čekanje svog reda.

Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Devica, Škorpija, Jarac, Vodolija i Ribe imaju priliku da kroz ove znakove dođu do svojih rezultata. Energija se prenosi, samo morate da budete u igri.

A vi, da li ste primetili da vam se baš ovih dana neko stari javlja ili vam stiže ponuda niotkuda? Napišite u komentarima koji znak ste i šta vam se dešava.

