Najbolji seks, a najgora veza: Znate li koji znak horoskopa je u pitanju?

Najbolji seks ali i ne tako najbolja veza.

U ljubavi, Škorpije su poput vatre koja gori u krevetu, ali van njega često imaju problem da se uklope u društvo. Zbog svog specifičnog karaktera, ovaj znak je ponekad gotovo „osuđen“ da ostari u samoći, jer je teško pronaći kompatibilnog partnera. Ako verujete u astrološke uticaje na naše živote, sigurno ste se zapitali o kompatibilnosti horoskopskih znakova.

Astrološki sistem ima 12 znakova, a svaki od njih ima svoje specifične osobine koje utiču na njihove odnose sa drugim znacima. Iako postoje brojne kombinacije, astrolozi su već otkrili koji su znakovi najpogodniji jedan za drugog.

Međutim, postoje i oni koji se izuzetno teško uklapaju u veze. Škorpije su jedan od tih znakova. Iako se može činiti da su „nekompatibilni“ sa gotovo svim ostalim, to nije u potpunosti tačno. Ipak, Škorpijama je znatno teže izgraditi stabilne i harmonične odnose.

Njihove najveće slabosti uključuju osvetoljubivost, manipulaciju, ljubomoru i preveliku potrebu za partnerovom potpunom posvećenošću, što često stvara probleme u vezama. Škorpije su veoma emotivne i duboke ličnosti, što je svakako kvalitet, ali u nekim vezama njihova emocionalna intenzivnost može postati preteška.

Koji znakovi su najkompatibilniji sa Škorpijama? Kao i ostali vodeni znakovi, poput Raka i Riba, Škorpije najbolje funkcionišu u odnosima sa zemljanim i drugim vodenim znacima. Najveće teškoće imaju u vezama sa Blizancima i Strelčevima, dok su Ribe i Jarčevi najbolji partneri za njih.

