Najbolji smisao za humor imaju ova 3 znaka, sa njima je uvek zanimljivo

Astrolozi tvrde da su neki horoskopski znakovi prirodno duhoviti. A ovo su oni koji ulaze u kategoriju najzanimljivijih.

1. Strelac

Dosetljivi i pametni Strelci su najsmešniji znak Zodijaka. Strelci su poznati po tome što mogu pronaći humor u svakoj situaciji, a obično su oni prijatelji zbog kojih se valjate po podu od smeha nekoliko sekundi nakon što prođu kroz vrata. Savršeno su društvo kada ste u krizi, jer će oni biti osoba koja će pronaći jedinu smešnu stvar u groznoj situaciji i iskoristiti je da se osećate bolje. Oni su takođe fantastični pripovedači, koji običan dan mogu pretvoriti lako u komediju, piše „PureWow“.

2. Vaga

Vage su društveni leptiri Zodijaka pa ne treba da vas čudi da su one zapravo jedan od najsmešnijih znakova. Vage se hrane energijom drugih pa ako se vi smejete, i one se smeju. Znači li to da će ponekad ići u neprijatne krajnosti kako bi bile sigurne da se svi oko njih dobro zabavljaju? Da, i to obično funkcioniše.

3. Škorpija

Škorpije vole duge, duboke razgovore, ali to ne znači da ne umeju da ih začine s malo humora. Naravno, to bi mogao biti crni humor, što obično bude sjajno kad su oni u pitanju. Škorpijama je nekada potrebno vreme da njihovi prijatelji shvate njihov smisao za humor, ali kad jednom to učine valjanje po podu je zagarantovano.

