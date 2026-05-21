Ovo je ubedljivo najbolji horoskopski znak, roditelji po njemu tempiraju rođenje deteta

Najbolji znak zodijaka po astrolozima je Vaga, a roditelji sve češće računaju termin porođaja da pogode jesen. Evo zašto!

Sve više parova u Srbiji planira začeće tako da beba stigne između 23. septembra i 22. oktobra. Razlog nije sujeverje, već uverenje astrologa da je Vaga najbolji znak celog zodijaka, dete koje će lakše od ostalih graditi odnose, karijeru i unutrašnji mir.

Zašto baš Vaga, a ne neki vatreniji znak

Većina ljudi očekuje da titulu ponese Lav zbog harizme ili Škorpija zbog dubine. Astrolozi se ne slažu. Vaga dobija prvo mesto upravo zato što ne traži pažnju, već prostor u kome svi mogu da funkcionišu. Rečenica koja je definiše glasi „ja balansiram“, i to nije fraza, nego radni princip.

Vladar znaka je Venera, planeta lepote i sklada, što kod ovog znaka stvara prirodnu osetljivost na estetiku, ton glasa, atmosferu u prostoriji.

Vage primete neravnotežu pre nego što je ostali svesno registruju. Otuda i nadimak koji ih prati decenijama, čelična ruka u svilenoj rukavici.

Šta znači biti Vaga u svakodnevnom životu

Vaga je vazdušni znak, što astrološki znači da živi kroz reči, ideje i razgovore. Dosada je za nju otrov. Knjige, duge diskusije do dva ujutru, ljudi sa neobičnim biografijama, sve to puni baterije osobi rođenoj između jeseni i početka oktobra.

Sasvim druga priča je posao.

U timu Vaga retko viče najglasnije, ali skoro uvek ima završnu reč, jer ume da sasluša sve strane i ponudi rešenje sa kojim niko ne ostaje povređen. Zato ih kompanije rado postavljaju na pozicije medijatora, projektnih menadžera i pregovarača.

Koji je najbolji znak zodijaka za partnerstvo

Vaga, bez konkurencije. Ovaj znak ulazi u vezu kao u zajednički projekat i ulaže u nju isto koliko očekuje. Samoća ga iscrpljuje brže nego ostale znakove, pa će retko ostati dugo sam, čak i kada bi mu pauza koristila.

Najveća zamka nije nedostatak ljubavi, već prevelika sklonost ka kompromisu. Vaga toliko želi mir da ponekad pristane na ono što joj zapravo ne odgovara. Pa kada nakon godinu dana eksplodira, partner ostaje zbunjen jer „sve je bilo super“. Nije bilo, samo nije bilo izgovoreno.

Slaba tačka koju astrolozi retko pominju

Neodlučnost. Vaga može dvadeset minuta da bira između dva jelovnika u restoranu i još deset između dve nijanse iste boje. Razlog je analitičan um koji vidi argumente za svaku stranu, ali se plaši pogrešnog izbora.

U važnim životnim odlukama ta crta zna da košta, od propuštenih ponuda za posao do veza koje se vuku iz inercije.

Telesno, znak je povezan sa bubrezima i lumbalnim delom leđa. Dovoljno vode tokom dana i redovan godišnji pregled urina nisu hipohondrija, nego razuman potez za osobu rođenu u ovom periodu.

Da li roditelji zaista mogu da „naruče“ Vagu

Da, matematika je jednostavna. Trudnoća traje oko 40 nedelja, pa za bebu Vagu treba ciljati začeće između sredine decembra i sredine januara.

Ginekolozi neće potvrditi astrološku stranu priče, ali primećuju porast pitanja o tempiranju termina, posebno među parovima koji već imaju jedno dete drugog znaka i žele „mirniju“ kombinaciju u kući.

Da li u tome ima smisla ili je samo lepa priča, ostavljamo vama. Ali ako vaše dete posle svađe sa bratom prvo pita „a šta je on rekao“, pre nego što stane na ičiju stranu, velika je šansa da gledate malu Vagu na delu.

