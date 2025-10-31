Najduže se ljute ovi znakovi, i nikad neće da vam oproste!

Najduže se ljute Blizanci, Bik i Jarac, oni su najveća zlopamtila horoskopa i retko kad imaju hrabrosti da oproste i da zaborave ako ste ih povredili. Nikad ne odustaju od osvete!

Negativne misli barem jednom su nam proletele kroz glavu i ne možemo da iz izbegnemo, a da ih zauvek ne zadržimo u svojim srcima. Iako je relativno lako ceo život se ljutiti na nekog, potrebno je mnogo hrabrosti da se oprosti i zaboravi. Ova tri horoskopska znaka najduže se ljute.

Blizanci – imaju dobro srce ali ne zaboravljaju

Blizanci su osobe dobrog srca, ali su poznati po tome što se dugo ljute. Oni su čvrste naravi i neće lako zaboraviti šta im je neko učinio. Ako ste bili s Blizancima, znate koliko se ljute kada ih neko uzme zdravo za gotovo.

Bik – ne opraštaju nikome lako

Bikovi takođe ne opraštaju lako ljudima. Veruju da ako osoba ima sposobnost da ih jednom povredi, to može da uradi ponovo. Zato više vole da prekinu vezu s osobom koja ih je povredila, namerno ili nenamerno.

Jarac – nikad ne opraštaju ako ste ih izigrali

Jarci ne opraštaju lako. Ako ste jednom izneverili njihovo poverenje, možda ćete morati da provedete ostatak života pokušavajući da povratite. Pamtiće sve što im je neko uradio, a možda će vam se čak i osvetiti. Međutim, ako ste ljubazni prema njima, oni su najbolji ljudi koje ćete ikada upoznati. Oni samo veruju u to da kako postupaš s ljudima, tako će ti se i vratiti.

Relativno je lako ceo život biti kivan na nekoga, međutim, potrebno je mnogo hrabrosti da se oprosti i zaboravi.

