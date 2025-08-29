Najduže žive ljudi rođeni u ova 3 znaka horoskopa, oni baš znaju kako se uživa u životu, naročito treći!

Po svemu sudeći dug život ima neke veze i sa horoskopom.

Astrologija kaže da su nam zvezde na rođenju uglavnom prema horoskopskom znaku odredile karakter, ali i sudbinu, pa i to koliko ćemo uživati u ovozemaljskom životu. A ako se uzme u obzir ona stara izreka da nam je karakter sudbina, onda sve to dobija još veći smisao.

Oni koji se bave zvezdama i planetama kažu da od svih znakova Zodijaka predstavnici ova četiri žive najduže.

1. Devica

Od Device treba učiti mnogo toga. Njen sterilan i racionalan pristup životu uvek se isplati na duge staze. Ona deluje kao da nema osećanja, praktična je i pomalo škrta; uvek se u svakom problemu dočeka na noge.

Baš zbog tog njenog uma ona ima jak mehanizam da se odbrani od svih nedaća i neprijatnosti koje je zadese i ne dozvoljava da joj život pravi raspored već ga ona sama pravi. Zbog svoje analitičnosti, uvek je dva koraka ispred drugih i spremna je za izazove.

2. Škorpija

Škorpija se uvek oslanja samo na sebe. Zbog izražene intuicije problem otkriva i rešava i pre nego što se pojavi.

To joj daje samo prividnu smirenost jer je u njoj vulkan osećaja. Nikada ne gubi energiju na površne stvari i to joj daje prednost u odnosu na druge znakove Zodijaka. Život je za nju avantura! Svakako jedan od znakova koji zna da živi život.

3. Strelac

Strelac je večiti optimista. On životu pristupa sa filozofske strane. Strelac se nikada ne zadržava na sitnim stvarima. Najveći problem prihvata sa osmehom nikada neće dozvoliti da ga život „muči“.

Nestalan je i uvek misli da je trava tamo negde zelenija i to je princip koji ga uvek gura napred. Ponekad ume da bude na neki način površan, da preleti preko problema.

Baš je to ono što treba da naučimo od njega – da ne trošimo previše energije, jer će život svakako ići svojim tokom, radili mi nešto ili ne radili!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com