Najgore astrološke kombinacije između svekrva i snaja: Verbalni rat između njih je neizbežan

Odnos između svekrve i snahe nikada nije jednostavan, ali kada se uplete astrologija, neke kombinacije postaju pravi emocionalni bojni poligon. Postoje znaci koji se jednostavno ne podnose – i kada se spoje u ovom porodičnom odnosu, tenzije su neizbežne.

Lav snaha i Rak svekrva – borba za sina bez kraja

Rak kao svekrva često ima izraženu potrebu da kontroliše život svog sina, pa čak i kada on osnuje sopstvenu porodicu. Njena ljubav prelazi u posesivnost, a Lav snaha, koja je po prirodi dominantna, ne dozvoljava da iko upravlja njenim životom. Ova kombinacija vodi ka stalnoj borbi za prevlast, gde sin postaje samo figura između dve jake žene.

Ovan snaha i Škorpija svekrva – sukob bez filtera

Ovan je direktan, tvrdoglav i ne preza da kaže šta misli. Škorpija kao svekrva je duboko emotivna, ali i izuzetno ljubomorna i manipulativna. Njihov odnos je pun otvorenih sukoba, teških reči i konstantnog nadmetanja. Sin se povlači jer ne može da podnese negativnu energiju, a snaha obično izlazi kao pobednik – ali po cenu mira u porodici.

Devica snaha i Blizanac svekrva – verbalni rat bez kraja

Obe strane su pod vladavinom Merkura, što znači da komunikacija dominira njihovim odnosom. Međutim, umesto da ih poveže, ona ih razdvaja. Blizanac koristi reči da manipuliše, dok Devica insistira na preciznosti i analizi. Njihov odnos se svodi na stalno dokazivanje ko je pametniji, što stvara napetost i onemogućava spontanost i bliskost.

