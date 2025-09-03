Najgore domaćice prema horoskopu: Ove žene su sjajne u svemu – osim kad treba da upale rernu

Zvezde su progovorile – saznajte koje žene horoskopski beže od kuhinje i zašto.

Neke žene mogu da vode firmu, reše porodičnu dramu i organizuju putovanje za 20 ljudi – ali kad treba da skuvaju pasulj, nastaje panika. Astrologija kaže da određeni horoskopski znaci jednostavno nemaju taj „domaćinski gen“. Ne znači da su lenje – samo im kuhinja nije teren na kom blistaju.

Blizanci – sve, samo ne dosadna rutina

Blizanci su genijalni u komunikaciji, ali kad treba da se drže recepta – gube strpljenje. Njima je kuvanje dosadno, a rerna im služi kao skladište za tiganje. Ako nešto i skuvaju, to je više eksperiment nego obrok.

Vodolije – kreativne, ali ne i kulinarski

Vodolije su vizionari, ali kad treba da naprave sarmu – radije će izumeti novu verziju. Njihov frižider je pun neobičnih sastojaka, ali konkretan ručak? Retko. Njima je kuhinja laboratorija, a recepti – samo sugestija.

Strelčevi – slobodni duhovi

Strelčevi vole da istražuju svet, ali ne i da stoje pored šporeta. Njima je kuvanje gubljenje vremena, osim ako je u pitanju egzotično jelo koje su probali na putovanju. Rerna im je misterija, a domaća supa – dosadna.

Ribe – sanjari bez recepta

Ribe su emotivne i intuitivne, ali kuvanje zahteva fokus. One često zaborave da su nešto stavile da se kuva, jer su u mislima negde daleko. Njihova jela su puna ljubavi, ali često bez ukusa.

Vaga – estetika pre ukusa

Vage vole lepe stvari, pa će servirati obrok kao iz restorana – ali ukus? Pa, to je druga priča. Njima je važnije da tanjir izgleda savršeno nego da pasulj bude skuvan.

Lavice – kraljice koje ne kuvaju

Lavice vole da budu u centru pažnje, ali ne i da stoje pored šporeta. One će rado naručiti hranu, organizovati večeru – ali da same kuvaju? Teško. Njima je kuhinja pozornica, ali bez uloga.

Ako ste se pronašli u nekom od ovih opisa – ne brinite. Niste loša domaćica, samo imate druge talente. A rerna? Možda je vreme da je konačno uključite… ili da nastavite da je koristite kao ostavu.

