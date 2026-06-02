Žene rođene u ova 3 znaka su najgore supruge i majke: Sloboda im je važnija od svega

Najgore majke i supruge, kažu astrolozi, kriju se u tri znaka kojima je sloboda bitnija od porodice i braka. Proverite o kome je reč.

Najgore majke i supruge, prema astrolozima, ne traže muža koji će im ulepšati život, već onog koji im neće sužavati prostor. Tri znaka u ovoj priči ne veruju u ljubav za ceo život, i ne stide se toga.

One ne ulaze u vezu da bi se uklopile u nečija očekivanja. Postavljaju visoke standarde i ne osećaju krivicu kad ih partner ne ispuni. Ako vam je stalo, moraćete da date sve od sebe, jer ona pravila ne menja zbog vas.

Zašto baš ova tri znaka važe za teške partnerke

Suština nije u hladnoći ni u sebičnosti, koliko god to spolja tako delovalo. Reč je o ženama kojima je sloboda važnija od bračne idile.

Brak doživljavaju kao prostor za rast, ne kao mesto gde će se stišati zbog tuđeg mira.

Često bivaju etiketirane kao najgore supruge i majke upravo zato što odbijaju da budu ukalupljene.

Škorpija: Pametna, perceptivna i potpuno na svoju ruku

Žena Škorpija ima sve što biste poželeli na papiru. Bistra je, čita ljude pre nego što progovore, organizovana i odgovorna na poslu. Problem počinje kad treba da se prilagodi.

Ona radi stvari na svoj način i ne pregovara o sitnicama. Kompromis je za nju luksuz, ne obaveza. Posvećenost partneru dolazi kasno i samo ako oseti da je zaista vredi dati, što većinu muškaraca ostavi razočaranim još na pola puta.

Ovan: Kontrola koja na prvu deluje kao samopouzdanje

Ovan žena ne ulazi u vezu, već je preuzima. Mora da zna gde se ide u subotu uveče, ko zove mamu za praznike i kako će izgledati zajednički vikend za mesec dana. Ne radi se o nepoštovanju partnera. Takva je rođena.

Na početku to deluje neodoljivo. Sigurnost koju zrači privlači muškarce koji su umorni od neodlučnih devojaka. Onda samopouzdanje, polako, sklizne u potrebu da uvek bude u pravu. Sa takvom ženom sukob nije razgovor, već borba za nadmoć koju vi ne tražite.

Strelac: Žena koja paktuje sa slobodom, ne sa partnerom

Strelac žena u brak ulazi sa rezervom. Voli, ali ne pristaje da joj se vrata zaključaju. Ako oseti da partner pokušava da je smiri, da je obuče u kalup dobre domaćice, ona prva pakuje kofer, makar samo na vikend kod drugarice.

Materinstvo je kod nje toplo, ali na njen način. Deca će je pamtiti po pričama sa puta, ne po savršeno složenim čarapama u fioci. Muža će voleti dok god se oseća kao žena, ne kao servis za porodicu.

Da li su zaista loše, ili samo drugačije

Iskreno, nijedna od ovih žena nije loša majka po sebi. Loše su za muškarca koji traži tihu suprugu, uvek nasmejanu i uvek dostupnu. Sa pogrešnim partnerom postaju nemoguće za život. Sa pravim, postaju najzanimljivije žene koje će ikada upoznati.

Mnogi će reći da su baš one najgore supruge i majke samo zato što ne igraju po tuđim notama.

Greška broj jedan je ulaziti u vezu sa Škorpijom, Ovnom ili Strelcem u nadi da ćete je vremenom „smiriti“. Ne smiruje se. Ili je prihvatate takvu, ili ona ode pre nego što stignete da shvatite zašto.

Najtužnije u celoj priči nije njihova „težina“, već to što ih najčešće osude one žene koje su sebe odavno predale.

