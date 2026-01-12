Najgore snajke po horoskopskom znaku, neke su hladne i osvetoljubive

Prema mišljenjima astrologa, najgore snajke rađaju se u ovih pet astroloških znakova. Poznato je da su odnosi između snaje i svekrve vrlo često daleko od onoga što bi neko nazvao idealnim.

Postoje i izuzeci, ali o zategnutim odnosima, zavisti, nepoštovanju pa čak i mržnji između dve najvažnije žene u životu jednog muškarca se mnogo češće govori.

Ako pitate astrologe (a i svekrve), neke znakove češće proglašavaju kao „najgore snajke“.

Škorpija – teško opraštaju, hladne i osvetoljubive

Najčešće na vrhu ovakvih lista. Škorpije su intenzivne, nepoverljive i teško opraštaju. Ako osete da ih ne poštujete ili da se neko meša u njihov odnos, znaju postati hladne i osvetoljubive. Nisu tip koji će ćutati „radi mira u kući“ – radije će zapaliti most nego glumiti harmoniju.

Ovan – ne trpi autoritet

Impulsivna, glasna i direktna. Ovan-snajka ne trpi autoritete, pogotovo ne one koji se nameću bez pitanja. Ako misli da je svekrva prešla granicu, to će reći odmah, bez filtera. Problem nije u lošoj nameri, nego u potpunom nedostatku takta.

Lav – teško podnose konkurenciju

Lavice vole biti glavne i teško podnose konkurenciju – a svekrva se tu često percipira kao „druga alfa žena“. Ako ne dobiajju dovoljno poštovanja ili pažnje, mogu postati dramatične, pasivno-agresivne ili jednostavno nezainteresovane za porodične rituale koji im nisu po volji.

Vodolija – alergične na kontrolu

Emocionalno distancirana i svoja. Vodolija-nevesta ne voli tradicionalne uloge, porodične obaveze „jer se tako mora“ ni emocionalne ucene. Svekrve je često doživljavaju kao hladnu, čudnu ili nezainteresovanu, iako je ona zapravo samo alergična na kontrolu.

Jarac – često bahate i arogantne

Naizgled hladna, ozbiljna i rigidna. Jarčevi imaju jasna pravila i granice, a porodične drame ih iscrpljuju. Ako procene da je odnos toksičan, jednostavno će se povući – bez objašnjenja i bez griže savesti. To se često tumači kao bahatost ili arogancija.

