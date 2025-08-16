Najgore svekrve se rađaju u ova 3 znaka: U sve zabadaju nos i prave pakao u kući

Ako imate svekrvu rođenu u nekom od ova 3 znaka, znate o čemu govorimo

Odnos između snaje i svekrve nije uvek idealan, a neki veruju da na to može uticati i horoskop. I zaista, prema astrološkim uverenjima, postoje tri horoskopska znaka u kojima se rađaju svekrve koje se vole da se mešaju u sve pa se zato smatraju najgorim svekrvama.

Rak

Svekrva u znaku raka često deluje vedro, ljubazno i nasmešeno, ali kad je bolje upoznate, shvatićete da voli da zabada nos gde mu nije mesto i izaziva sukobe u porodici. Ponekad se oseća uvređeno zbog sitnica i tada je u stanju da napravi predstavu ako ima publiku. Uprkos tome, ako i kada je potrebno, spremna je da pomogne sinu i snahi.

Lav

Ako imate svekrvu Lavicu koja vas s vremena na vreme gleda s neodobravanjem, verovatno ste zaboravili da joj udelite kompliment. Lavovi vole da budu u centru pažnje, a komplimenti su im važni jer se tada osećaju cenjenima. S druge strane, svekrve Lavice obično obožavaju svoje unuke i jedva čekaju da ih pozovete u goste.

Ovan

Razgovor sa svekrvom u znaku Ovna može biti prijatan. Često nude savete, pomažu ili čuvaju svoje unuke a da ih to ni ne pitate. Ali može se dogoditi da preteraju i počnu da guraju nos u sve što se tiče vašeg braka. Ipak, dugoročno nisu štetne, a njihova prisutnost može izmamiti puno osmeha, piše Index.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com