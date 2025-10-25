Najgore svekrve u astrologiji, u sve vole da zabodu nos!

Najgore svekrve rađaju se u znakovima Raka, Lava i Ovna. One su začin u svakoj čorbi, vole da se mešaju u sve i svašta pa ih mnogi smatraju najgorim svekrvama.

Odnos između snaje i svekrve nije uvek idealan, a neki veruju da na to može uticati i horoskop. I zaista, prema astrološkim uverenjima, postoje tri horoskopska znaka u kojima se rađaju svekrve koje se vole da se mešaju u sve pa se zato smatraju najgorim svekrvama.

Rak

Svekrva u znaku raka često deluje vedro, ljubazno i nasmešeno, ali kad je bolje upoznate, shvatićete da voli da zabada nos gde mu nije mesto i izaziva sukobe u porodici. Ponekad se oseća uvređeno zbog sitnica i tada je u stanju da napravi predstavu ako ima publiku. Uprkos tome, ako i kada je potrebno, spremna je da pomogne sinu i snahi.

Lav

Ako imate svekrvu Lavicu koja vas s vremena na vreme gleda s neodobravanjem, verovatno ste zaboravili da joj udelite kompliment. Lavovi vole da budu u centru pažnje, a komplimenti su im važni jer se tada osećaju cenjenima. S druge strane, svekrve Lavice obično obožavaju svoje unuke i jedva čekaju da ih pozovete u goste.

Ovan

Razgovor sa svekrvom u znaku Ovna može biti prijatan. Često nude savete, pomažu ili čuvaju svoje unuke a da ih to ni ne pitate. Ali može se dogoditi da preteraju i počnu da guraju nos u sve što se tiče vašeg braka. Ipak, dugoročno nisu štetne, a njihova prisutnost može izmamiti puno osmeha.

Zajedničke osobine:

One teško puštaju kontrolu i vole da se mešaju u porodične odluke. Skoro sve osećaju da im snaja „uzima“ od sina.

Saveti astrologa za snaje sa „teškim“ svekrvama

Obzirom da ih je teško promeniti, astrolozi imaju nekoliko praktičnih saveta za rešavanje ovakvih „problema“:

Postavi granice nežno, ali jasno.

Ne pokušavaj da je promeniš, prihvati je kao deo paketa.

Koristi intuiciju i strpljenje.

Ne zaboravi: svekrva je često samo majka koja ne zna kako da pusti.

