Što im više ugađate, to su gori: 3 znaka kojima niko ne može da udovolji, pa makar im sve bilo po volji

Koji su najgori horoskopski znaci za suživot? Saznajte kome je nemoguće udovoljiti, pa makar mu sve bilo po volji.

Sigurno u svom okruženju imate osobu oko koje stalno hodate kao po jajima, pazite na svaku reč i činite joj sve po volji, a ona na kraju opet pronađe razlog da bude nezadovoljna. Astrolozi objašnjavaju da problem nije u vama – pojedini najgori horoskopski znaci jednostavno su rođeni sa takvim kodom u svom karakteru da im je nemoguće udovoljiti.

Koliko god da im titrate, trudite se i donosite im svet na tacni, oni će u svemu naći manu. Spremite se za surovu istinu, jer u nastavku otkrivamo tri znaka zodijaka koji su apsolutni šampioni u zanovetanju i večitom nezadovoljstvu!

Večito su neraspoloženi, imaju „kratak fitilj“ i neverovatno nizak prag tolerancije na sve što nije po njihovom. Oni loše vibracije prenose na okolinu brže nego bilo koji drugi znak. Ne rade oni to uvek s namerom da budu zli, ali svet doživljavaju kao teško i nepravedno mesto.

Saznajte nad kojim Zodijacima stalno stoji crni oblak i zašto njima niko na ovom svetu ne može ugoditi.

Škorpija: Crni oblak koji vas guši tišinom

Kod Škorpija ne postoji sredina – ili je sve apsolutno savršeno, ili je totalni smak sveta. One žive u dubokom, mračnom emotivnom spektru, a kada ih uhvati njihova prepoznatljiva žuta minuta, teško svima u njihovoj blizini.

Najgore od svega je što retko kada otvoreno kažu šta ih muči. Umesto toga, primeniće najtežu moguću torturu: toksičnu tišinu koja doslovno ubija svaku energiju u prostoriji ili hirurški precizne, otrovne komentare koji režu kao žilet.

Njihovo nezadovoljstvo najčešće izvire iz patološke sumnje u sve i svakoga. Čak i kada im pružite ruku spasa i donesete svet na tacni, Škorpija će sumnjati u vaše skrivene motive.

Kada joj je ponos povređen, njoj je nemoguće udovoljiti. Njena energija tada postaje toliko teška i nepodnošljiva da svi oko nje počinju da osećaju neku bizarnu krivicu, a da zapravo nemaju pojma šta su skrivili.

Jarac: Profesionalni mrgud sa nemogućim standardima

Jarčevi su apsolutni šampioni u postavljanju standarda koje niko na ovoj planeti ne može da ispuni – kako oni sami, tako i svi nesrećnici oko njih.

Njima je u glavi uvek neka briga, crni scenario, obaveza ili problem koji hitno mora da se reši. Zbog toga, čak i u trenucima najvećeg slavlja i opuštenosti, Jarac deluje kao da na leđima nosi sav teret ovog sveta.

Zaboravite na to da ćete Jarca oraspoložiti ili mu udovoljiti nekim simpatičnim gestom pažnje. On uvek, ali uvek u glavi ima kalkulaciju da je sve to moglo bolje, više, brže i pametnije.

Njihova loša raspoloženja ne prolaze za sat vremena – ona traju danima. Dok Jarac ne „prožvaće“ problem u svojoj glavi, vi ćete se pored njega osećati kao okrivljeni na najgorem policijskom saslušanju.

Ta njihova emotivna hladnoća i večito lice bez osmeha dolaze iz unutrašnjeg pritiska koji nijedna vaša lepa reč ne može da ublaži.

Rak: Emotivni ucenjivač koji želi da mu čitate misli

Iako važe za najosetljiviji znak Zodijaka, ta njihova čuvena preosetljivost se preko noći pretvara u čistu, gorku dramu. Rakovi se povlače u svoj neprobojni oklop čim umisle da ih niko ne razume.

A glavni problem sa Rakovima je sledeći: oni očajnički žele da vi pogodite šta ih muči, ali bez da oni izgovore ijedno jedino slovo! U tom stanju, Raku je apsolutno nemoguće ugoditi.

Umesto zdrave komunikacije, dobićete repertoar teških uzdaha, prevrtanja očima i pasivne agresije, dok vi grozničavo pokušavate da sklopite kockice gde ste to zgrešili.

I najmanji ton koji im se ne dopadne oni doživljavaju kao kosmičku izdaju. Tada na scenu stupa njihova omiljena uloga – uloga večite žrtve kojoj je čitav svet okrenuo leđa, a vi ste u toj priči uvek glavni negativac.

Najgori horoskopski znaci su bunar bez dna

Na kraju, shvatite jednu surovu istinu: u igri sa ljudima kojima je nemoguće udovoljiti, vi ne možete da pobedite. Koliko god se trošili i lomili kičmu da im ulepšate dan, epilog je uvek isti – vi ćete ostati isceđeni i prazni, a najgori horoskopski znaci i dalje nezadovoljni.

Njihovo mračno raspoloženje je bunar bez dna. Možete unutra uliti svu ljubav, pažnju i strpljenje ovog sveta, ali to nikada neće biti dovoljno. Zato, sačuvajte svoje živce. Pustite ih da budu mrgudi, jer vi niste dužni da budete dežurni krivac za tuđu prazninu.

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