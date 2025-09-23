Najgori horoskopski znakovi s kojima se možete venčati: Ako planirate miran brak, njih izbegavajte

Astrolozi su izdvojili horoskopske znakove za koje tvrde da najteže podnose bračne obaveze, navodeći njihove tipične mane i razloge zbog kojih veza često zapadne u krizu.

Strelac — ljubavnik slobode

Strelci mrze biti vezani i često im bračne obaveze deluju sputavajuće. Vole avanturu i istraživanje, pa konvencionalni brak može narušiti njihovu potrebu za slobodom; ipak, uz partnera koji deli njihove vrednosti, veza može funkcionisati.

Devica — stalna kritika

Device su sklone analizi i perfekcionizmu; njihovi visoki standardi često stvaraju napetost u partnerskom odnosu. Ako partner ne ispunjava očekivanja, nezadovoljstvo i kritike mogu opteretiti brak.

Škorpija — intenzitet i kontrola

Škorpije su izuzetno strastvene ali i posesivne; njihova ljubomora i potreba za kontrolom mogu dovesti do stalnih optužbi i nesigurnosti kod partnera, pa odnos postaje iscrpljujući.

Ovan — takmičarski duh

Ovnovi su impulsivni, brzo se naljute i sporo opraštaju. Njihova takmičarska priroda i otpor prema kontroli često pretvaraju vezu u borbu za dominaciju, što može iscrpeti oba partnera.

Blizanci — potreba za raznolikošću

Blizanci teže promenama i društvenim podsticajima; dosada im ubija interes, pa brak koji postane predvidljiv može podstaći njihovu želju za bekstvom i novim iskustvima, što partner doživljava kao neodgovornost.

Vodolija — ideal individualnosti

Vodolije cene slobodu i svoju jedinstvenost, često se opiru tradicionalnim očekivanjima braka. Prioritet im je lični razvoj i ideali, pa kompromisi koji zahtevaju emotivno vezivanje nisu njihov teren.

Iako ovi znaci imaju izazove u braku, kompatibilnost zavisi i od pojedinačnih osobina i od partnera koji razume i prihvata njihove potrebe; astrološki opis ne znači osuđenost na propast, već upozorenje na moguće probleme koje treba praviti kroz komunikaciju i razumevanje.

