Najgori ljubavnik Zodijaka: Astrolog otkriva znak koji nikako ne ume da zadovolji partnera

Zvezde otkrivaju da ovaj znak, iako deluje vatreno i sigurno u sebe, često podbaci u intimnim trenucima

Ljudi ulaze u intimne odnose kako bi uživali, delili bliskost i produbili vezu s partnerom. Međutim, astrolozi kažu da čak i u ljubavi i strasti, zvezde imaju svoje favorite – i svoje „antitalente“.

Prema astrološkim analizama, jedan znak se iznenađujuće loše snalazi u krevetu – iako to nikada ne biste rekli na prvi pogled.

Lav – kralj ega, ali ne i strasti

Reč je, na iznenađenje mnogih, o Lavovima.

Samouvereni, dominantni i puni harizme, Lavovi su poznati po tome da žele da budu najbolji u svemu – pa tako i u ljubavi. Ipak, kada je reč o intimi, njihov ego im često pravi prepreku.

Zvezde kažu da Lav, uprkos svom vatrenom znaku, ume da deluje pasivno, zatvoreno i nesigurno u krevetu – naročito ako oseti da nije obožavan.

Lavovi se teško prepuštaju jer stalno brinu kako izgledaju, da li su „impresionirali“ partnera i da li su ispunili očekivanja. Upravo to često ubija spontanost.

Imaju potencijal – ali im treba pravi partner

Astrolozi ističu da Lavovi imaju ogroman potencijal da budu odlični ljubavnici, ali samo ako se pored njih nalazi strpljiva i topla osoba koja ih neće kritikovati. Kad se jednom opuste i skinu oklop ega, postaju brižni, posvećeni i vrlo strastveni partneri koji daju sve od sebe. Dakle – nije stvar u partneru, nego u njima.

Lavovima treba vreme da steknu sigurnost, a kada to postignu, postaju ljubavnici koje je teško zaboraviti.

Ako ste Lav – ne brinite. Zvezde vam daju drugu šansu. Odbacite sumnje, verujte partneru i pokažite onu toplinu koja vas čini posebnim.

