Najgori maj dolazi za 4 znaka horoskopa: Ovaj period će im uzdrmati sve temelje života

Najgori maj za znakove stiže bez najave i menja pravila igre. Pripremite se na vreme, jer iznenađenja neće birati trenutak.

Najgori maj nije kao neki grom iz vedra neba, već kao spori talas koji ruši i ono što je delovalo stabilno. Četiri znaka horoskopa ulaze u period u kojem će morati da preispitaju svoje odluke, finansije i odnose. Težak maj horoskop najavljuje kroz nezgodne aspekte Saturna i Plutona, a posledice se neće zaustaviti na prvoj nedelji meseca.

Zašto je ovo najgori maj za znakove u poslednje vreme

Spoj Saturnovih lekcija i nestabilnih lunarnih aspekata pravi pritisak na karijeru, novac i emocije. Četiri znaka osetiće to direktno, dok ostali prolaze bez većih potresa.

Strelac: kraj jedne ere koju ste predugo vukli

Strelčevi koraci postaju teži, a stari poslovni dogovori počinju da pokazuju pukotine. Saturn u kvadratu donosi situacije u kojima ćete morati da kažete „dosta“ i bez okolišanja. Očekujte i jednu neprijatnu istinu od bliske osobe sredinom meseca.

Najveći rizik leži u prebrzom donošenju odluka pod pritiskom. Ako potpisujete bilo šta novo, pročitajte sitna slova dva puta. Izazovan period u maju traži strpljenje, a ne nagle poteze.

Devica: kada perfekcionizam postane teret

Device ulaze u fazu u kojoj im stari obrasci kontrole više ne donose rezultat. Posao se gomila, a kolege ćute kada bi trebalo da pomognu. Merkur retrogradan dodatno meša karte oko 14. maja, pa očekujte zastoje u komunikaciji i neočekivane račune.

Telo će prvo pokazati znake umora. Ne ignorišite blage glavobolje i nesanicu, jer su to signali da kočite na vreme. Burni maj za horoskop posebno tera Device da nauče da delegiraju.

Šta tačno znači najgori maj za znakove u astrologiji

To je period u kojem se više teških planetarnih aspekata poklapa istovremeno, stvarajući prepreke u poslu, ljubavi i finansijama kod određenih znakova horoskopa.

Vodolija: prijateljstva pod lupom istine

Vodolije će u maju shvatiti ko stoji uz njih, a ko samo glumi blizinu. Jedan razgovor menja dinamiku grupe kojoj pripadate godinama. Težak maj horoskop ovde se najviše vidi kroz društveni krug.

Ljubavni odnosi traže iskrenost, ne diplomatiju. Ako ste nešto gurali pod tepih, sada izlazi napolje. Uran u Biku tera vas da promenite okruženje, makar i na nekoliko dana.

Ribe: emotivni vrtlog koji ne biraju

Ribe ulaze u maj sa pojačanom osetljivošću i lošim osećajem za granice. Tuđi problemi postaju vaši, a vi nemate snage da odbijete. Majske turbulencije znakova ovde se manifestuju kroz iscrpljenost i sumnju u sopstvene odluke.

Finansijski, čuvajte se pozajmica i „sigurnih“ investicija od poznanika. Najgori maj za znakove poput Riba donosi i jedno staro pismo, poruku ili poziv koji otvara ranu. Pre nego što reagujete, prespavajte bar dve noći.

Kako preživeti izazovan period u maju

Ne pokušavajte da rešite sve odjednom. Smanjite obaveze, pomerite manje važne sastanke i fokusirajte se na zdravlje i san. Mlađak 8. maja donosi tračak svetla, ali samo onima koji su spremni da puste ono što ne radi.

