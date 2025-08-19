Najgori materijalista horoskopa: Njegova pohlepa nema granica – zbog koristi bi prodao i familiju!

Spreman je na sve zbog koristi

Za njega se sve vrti oko novca. Pretpostavljate o kome je reč? Naravno, o Biku!

Posesivan i materijalista, ponekad deluje da Bik nikad neće naučiti kako da jeli ono što ima, pa čak ni sa svojim najbližima. Ako vam padne na pamet da se svađate sa Bikom, sa srećom!

Nema šanse da ga pobedite, jer je strašno tvrdoglav. Len i samopopustljiv, teško da ćete ga pomeriti s kauča kad se jednom zavali u njega.

Iako su uvek spremni da pomognu, Bikovi ne vole da pozajmljuju novac ni drugima ni od drugih. Njihova najveća greška je ta što ponekada pokušavaju da kupe sopstvenu sreću, što je vrlo kratkoročno.

