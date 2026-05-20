Najgori muževi prema horoskopu: Brak sa ova 3 znaka je neizdrživ – od njih žene beže glavom bez obzira

Najgori muževi prema horoskopu su ova tri znaka koja pretvaraju brak u pakao - proverite da li je vaš partner na ovoj crnoj listi.

Izraz najgori muževi prema horoskopu ne koristi se bez razloga za pojedine znakove zodijaka.

Ova tri predstavnika već godinama drže neslavni rekord po broju razvoda, mučnog ćutanja za stolom i narušenih porodičnih odnosa.

Detaljna astrološka analiza njihovih karakternih mana donosi surovu istinu sa kojom se mnogi u zajednici suočavaju prekasno.

Pravovremeno prepoznavanje ovih signala ipak može sprečiti godine emotivnog lutanja i uzaludnih očekivanja od partnera koji se nikada neće promeniti.

Strelac: muž koji nikada nije kod kuće

Strelac u braku ponaša se kao da je i dalje slobodan. Voli ženu, kune se u nju, ali kofer mu stoji spreman pored vrata. Druženja sa ekipom su mu svetija od godišnjice braka, a kada konačno sedne za porodični ručak, telefonom već dogovara sledeći izlazak.

Problem nije neverstvo, mada se i to dešava češće nego što biste mislili. Problem je hronična nezainteresovanost za svakodnevicu. Žena Strelca naučiće da sama nosi kese iz prodavnice, sama vodi decu kod lekara i sama slavi rođendane. On će se pojaviti, doneti preskup poklon i pomisliti da je time sve rešio.

Blizanci: dva muža u jednom telu, oba problematična

Sa Blizancem se udajete u ponedeljak, a u sredu već ne znate ko je čovek pored vas. Jutros je bio nežan i pričljiv, uveče ćuti i gleda u plafon kao da ste mu nešto skrivili. Pitate ga šta nije u redu – kaže „ništa“. Pitate ponovo – kaže da ste naporni.

Blizanac laže iz dosade. Ne zato što ima šta da krije, već zato što mu je istina previše obična. Izmisliće sastanak koji ne postoji, prijatelja koji je odavno otišao iz grada, posao koji je završio pre tri nedelje. Kada ga uhvatite, slegnuće ramenima i okrenuti priču tako da vi ispadnete krivi.

Škorpija: ljubomora koja se pretvara u kontrolu

Na početku veze Škorpija deluje kao muškarac iz filma – intenzivan, strastven, posvećen samo vama. Šest meseci kasnije proverava vam poruke, pita ko je onaj kolega sa fotografije od pre pet godina i ne sviđa mu se kako se smejete sestrinom mužu.

Žene od Škorpije ne beže odmah. Beže posle godina trošenja, kada shvate da im je nestao krug prijatelja, da se oblače onako kako on voli i da telefon drže ekranom okrenutim nadole. Ljubomora Škorpije nije kompliment, to je kavez koji se zaključava polako.

Koji je horoskopski znak najgori muž?

Prema astrološkim procenama, Blizanci se najčešće navode kao najproblematičniji bračni partneri zbog urođene nestabilnosti i nemogućnosti da ostanu dosledni jednoj odluci na duže staze.

Šta žene najčešće zameraju ovim muževima?

Kada se posmatraju najgori muževi prema horoskopu, Strelcu se uglavnom zamera često odsustvo, Blizancu nedoslednost, dok Škorpija stvara osećaj emotivnog gušenja.

To su tri različite mane koje na kraju dovode do istog ishoda – do partnerke koja se ujutru budi sa pitanjem kako bi izgledao život u potpunoj slobodi.

Naravno, ove astrološke karakteristike nisu pravila uklesana u kamenu.

Postoje Strelci koji ostaju odani do kraja života, kao i Škorpije koje umeju partneru da pruže potpunu slobodu i prostor za disanje.

Ipak, zvanična statistika razvoda po horoskopskim znakovima retko kada greši.

Suočavanje sa ovim astrološkim činjenicama na kraju uvek otvara pitanje o tome koliko je truda i vremena razumno uložiti u zajednicu pre nego što se prizna bolna istina o sopstvenim osećanjima.

