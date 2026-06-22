Ovaj znak je sam sebi najgori neprijatelj: Upropasti baš sve što mu život pruži

Koji znak je sam sebi najgori neprijatelj? Zbog inata ostaje bez svega, a kad shvati šta je uradio - već bude kasno.

Ako pitate astrologe ko je apsolutni šampion u sabotiranju sopstvenog života, odgovor je gotovo uvek isti – Bik. Ovaj znak je sebi najgori neprijatelj, i to ne zbog manjka inteligencije, već zbog jedne tvrdoglave navike koju retko ko želi da prizna.

Donese odluku u inat svetu, a onda mesecima objašnjava zašto je ipak bio u pravu, čak i kada mu život jasno pokazuje da je krenuo stranputicom.

Zašto Bik sam sebi koči sreću

Vredan, uporan i stabilan – tako ga obično opisuju. Ali, ta ista čvrstina koja ga drži na nogama postaje težak teret kada okolnosti pokažu da je Bik pogrešio.

On ne menja kurs lako. Kada jednom kaže „ne“, to „ne“ ostaje uklesano u kamen i kada svi oko njega vide da bi „da“ bilo mnogo pametnije rešenje.

Sve što mu se pruži, od dobre poslovne prilike, preko iskrene ljubavi, pa do životne šanse za napredak – Bik ume da pokvari sopstvenom rukom.

Čim oseti da stvari idu previše glatko, probudi se ona stara tvrdoglavost. Umesto da uživa, on traži problem, analizira do iznemoglosti i na kraju donese odluku koja ga vraća dva koraka unazad.

Kada Bik sam sebi zatvori vrata

Najbolnije je gledati Bika kako svesno sabotira sopstvenu sreću. To se najčešće dešava u situacijama kada treba napraviti korak u nepoznato.

Nude mu bolji posao, ali on ostaje na starom mestu gde je nezadovoljan samo zato što se navikao na to „sigurno“ loše. Nudi mu se iskrena ljubav, a on je tera od sebe jer se plaši da će biti povređen.

On tada ne misli da greši – on misli da se štiti. Međutim, to nije zaštita, to je zid koji gradi oko sebe.

Bik često ostane usamljen sa svojim stavom, pitajući se zašto se baš njemu sve to dešava. Ne shvata da je sam povukao ručnu onda kada je trebalo da pritisne gas. To je taj začarani krug gde se strah od promene maskira kao principijelnost.

Najveća kočnica je inat

Njegov najveći problem je inat. Bik često ide glavom kroz zid samo da bi dokazao da je u pravu, čak i kada ga ta „pobeda“ košta živaca, novca ili dragih ljudi.

On ne ume da popusti ni kada je očigledno da greši, jer mu ego ne dozvoljava da pokaže ranjivost.

Dok drugi znaci uče iz grešaka i idu dalje, Bik se ukopa u mestu i čeka da svet prizna da je on bio u pravu, sve dok prilika nepovratno ne ode.

Može li Bik da se promeni?

Nijedan znak nije zauvek osuđen na ovakvo ponašanje. Tvrdoglavost može da preraste u neverovatnu istrajnost, ako se usmeri na pravi način. Suština nije u datumu rođenja, već u svesnosti.

Bik koji nauči da kaže „možda sam pogrešio“ prestaje da bude sam sebi najgori neprijatelj i postaje neko na koga se svi oslanjaju.

Kada svoje osobine okrene na pravu stranu, on više ne ruši, već gradi.

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