Najgori od svih: Dva znaka horoskopa koja su ogorčena i zajedljiva do srži

Nije baš preporučljivo imati ih u blizini.

Svi smo bar jednom sreli osobu koja teško zaboravlja i lako se vređa, uvek spremna da prigovori. Ako se pitate zašto su neki ljudi takvi, možda je odgovor u njihovom horoskopskom znaku.

Postoje dva znaka koja su posebno sklona ogorčenosti i zajedljivosti.

Škorpija

Ako neko zna kako da potisne ljutnju i ispolji je u savršenom trenutku, to je Škorpija. Kada im stanete na žulj, ne očekujte da će brzo oprostiti – njihov je moto „osveta je jelo koje se služi hladno.“ Sposobni su da vam u jednom momentu kažu tačno ono što želite čuti, a u sledećem da vas bace u vrtlog sumnje.

Škorpije su majstori manipulacije, a njihov sarkazam je oštar kao bodež. Iako se trude da sakriju svoje prave emocije, kada su povređeni, njihova ogorčenost može eruptirati poput vulkana.

Devica

Na prvi pogled, Devica deluje smireno i racionalno. Međutim, kada stvari ne idu kako su zamislile, budite spremni na lavinu kritika. Kao perfekcionisti, Device ne tolerišu nesavršenost – bilo da je to neuredan radni sto ili greška u govoru.

Njihove primedbe dolaze upakovane u tanak sloj ironije, a pažljivo će vam skrenuti pažnju na svaki nedostatak. Iako deluju kao da su uvek pribrane, Device često osećaju unutrašnju ogorčenost jer svet nikada nije dovoljno savršen za njihove visoke standarde.

