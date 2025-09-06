Najgori od svih u Zodijaku: Ova 3 znaka su podla i bezobrazna, zabiće vam nož u leđa čim se okrenete!

Horoskopski znak kojem pripadate mnogo govori o vašem karakteru, izgledu, vrlinama i manama.

Prema astrološkim analizama i tumačenjima tri znaka u astrologiji najčešće se opisuju kao podli i bezobrazni. Svako od nas ima loše osobine, kojih smo manje – više svesni i pokušavamo da ih ispravimo. Međutim, Device, Škorpije i Jarčevi kao da ni ne pokušavaju da se poprave i ubedljivo su odneli pobedu kada su u pitanju podlost i zloba.

Devica: Hladna, proračunata i emocionalno distancirana

Ljudi koji su rođeni pod ovim znakom su prezahtevni i nikad im nije dovoljno, šta god da im pružite. Jedva da imaju emocije, ne poznaju ljubav, a sve se svodi na seks. Dvolični su i samo čekaju trenutak kada će vam zabiti nož u leđa.

Tako dobro glumi da nećete ni naslutiti da već danima ili mesecima kalkuliše i planira da vas otkači. Kada joj se sve kockice slože ona će vas izdati i otkriti svoje pravo lice. Device su veliki narcisi koji nemaju osećanja ni za koga, već samo za sebe.

Škorpija: Osvetoljubivi i manipulativni

Ako im preti neka opasnost, Škorpije se neće povući i pokušati sami da se izbavi, već će povući još mnogo ljudi za sobom. Ne mare ni za šta, a uživaju u seksu, bilo kakav da je i bez njega ne mogu. Za njih se kaže da su ljubomorni i strašno posesivni, što nekad može da preraste i u bolest.

Kada im učinite nešto što im se ne sviđa, u stanju su da se pretvore u malo razmaženo dete koje vrišti, plače i mrzi vas iz dna duše, što su znaci emotivno nezrele osobe. Velika su zlopamtila i vratiće vam kad – tad za nešto, čega se vi nećete više ni sećati.

Jarac: Hladni, zatvoreni i nemilosrdni

Jarčevi su vrlo odbojni ljudi koji ne znaju da pokažu svoje emocije, bez obzira da li ste im ljubavnik, brat, sestra, muž, žena… U stanju su da vam nikada ne kažu šta zaista misle o vama. Mračni su, spori i uglavnom kukavice koje beže od opasnosti glavom bez obzira. U stanju su da vas ostave na cedilu, koliko god da vas „vole“.

Naravno, sve ovo su stereotipske astrološke interpretacije i ne treba ih uzimati kao apsolutnu istinu. Svaka ličnost je jedinstvena, a karakter zavisi od mnogo više faktora nego samo sunčevog znaka, uključujući podznak, Mesec, vaspitanje i životne okolnosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com