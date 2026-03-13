Najgori petak 13. u zadnjih 45 godina? 4 znaka će biti posebno pogođena, odložite sve što možete!

Svi će osetiti težinu ovog kosmičkog spleta okolnosti, a astrolozi ističu da će Strelci, Device, Blizanci i Ribe biti u epicentru oluje.

Astrolozi upozoravaju na najgori petak 13. mart 2026. godine. Ovaj dan opisuju kao retku „savršenu oluju“ kosmičkog haosa. Naime, ozloglašeni petak 13. poklapa se sa retrogradnim Merkurom u osetljivom znaku Riba. Takvo nebesko poravnanje se nije dogodilo punih 45 godina, od 1981. godine.

Merkur, planeta zadužena za komunikaciju i tehnologiju, u svom retrogradnom kretanju donosi zabunu i nesporazume. A njegov položaj u Ribama povećava emocionalnu osetljivost, anksioznost i može izneti na površinu nerešene probleme iz prošlosti.

Da stvar bude komplikovanija, istog dana Mars, planeta akcije, konjunkcijom pravi sudbonosni Severni Mesečev čvor. U Ribama se nalazi i strogi Saturn, planeta karme, koji stvara osećaj preopterećenja i preti nepredvidivim sukobima.

Astrolozi stoga savetuju svima da izbegavaju potpisivanje važnih ugovora, kupovinu skupe tehnologije i donošenje impulsivnih odluka tog dana. Njihova poruka je da odlože sve što se može odložiti.

Iako će svi osetiti težinu ovog kosmičkog spleta okolnosti, astrolozi ističu da će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru oluje.

Vladajuće planete i astrološke kuće ovih znakova biće direktno pogođene retkim i intenzivnim tranzitima, zbog čega će se suočiti sa posebnim izazovima.

Ribe u centru haosa

Kao domaćini retrogradnog Merkura, Marsa u konjunkciji sa Severnim Mesečevim čvorom i Saturnom, Ribe će se naći u centru haosa. Za njih će ovaj dan biti obeležen jakom emocionalnom nestabilnošću i gustom „mentalnom maglom“. Teško će razlikovati intuiciju od anksioznosti, a njihov unutrašnji glas će biti glasan, ali zbunjujući. Pošto će svaki spoljašnji stimulus doživljavati izuzetno intenzivno, mogu se osećati preopterećeno i povući se u sebe.

Najvažniji savet za Ribe je da 13. marta ne donose nikakve važne životne odluke, ne potpisuju ugovore ili ne daju obećanja. Trebalo bi da se fokusiraju na aktivnosti koje ih uzemljuju, poput meditacije ili boravka u prirodi, kako bi lakše prebrodili ovaj turbulentan dan.

Komunikacijska buka za Blizance

Blizancima vlada Merkur, pa su uvek osetljivi na njegove retrogradne cikluse, ali za njih je najgori petak 13., a ovaj će taj uticaj pojačati do maksimuma. Njihov svet komunikacije, informacija i društvenih veza biće potpuno isprepleten. Mogu očekivati nagle promene u planovima, neočekivane vesti vezane za karijeru ili prijatelje i opšti osećaj da ništa ne ide kako su zamislili.

Komunikacija će biti posebno teška, što lako može dovesti do velikih nesporazuma u ​​poslovnom okruženju, ali i sa voljenima.

Savetuje im se da odlože važne razgovore za posle 20. marta i da budu izuzetno strpljivi, kako sa rečima, tako i sa tehnologijom.

Device – gubitak kontrole

Kao suprotan znak od Riba, Devica će osetiti direktan pritisak energija sa druge strane Zodijaka. Njihova urođena potreba za redom, analizom i preciznošću biće u potpunom sukobu sa haotičnom i iracionalnom energijom koja će prevladati.

Ovaj dan im može doneti neprijatan osećaj gubitka kontrole. Mogli bi se suočiti i sa neobjašnjivim umorom ili stresom vezanim za finansije. Astrolozi im savetuju da se jednostavno opuste i „ne rade ništa“ ovog dana. Pokušaj analiziranja situacija koje su van njihove kontrole samo će produbiti njihovu frustraciju.

Najbolje je da se posvete brizi o sebi i odmoru.

Strelac – test strpljenja

Iako Strelca često prati glas srećnog zodijaka zbog vladavine Jupitera, ovaj datum će testirati njihove granice. Njihova večna želja za slobodom, širenjem i optimizmom sudariće se sa restriktivnom i zbunjujućom energijom dana.

Biće skloni impulsivnim rizicima koji bi im se mogli obiti o glavu, bilo da je reč o nepromišljenim izjavama, putovanjima ili investicijama. Međutim, za razliku od drugih znakova koji su pod napadom, Strelci bi mogli pronaći skrivenu priliku usred haosa ako ostanu fleksibilni i ne budu tvrdoglavo gurali svoje planove.

Ključ uspeha leži u prilagođavanju i prepoznavanju kada treba stati, a kada iskoristiti neočekivani preokret događaja u svoju korist.

