Najinteligentniji ljudi rađaju se obično u ovom mesecu u godini: Razlog je vrlo zanimljiv

Koliko puta ste posmatrali uspešne pojedince i pitali se šta ih to izdvaja iz mase, da li je u pitanju genetika, vaspitanje ili puka sreća? Iako zvuči neverovatno, opsežna naučna istraživanja sugerišu da najinteligentniji ljudi često dele isti period rođenja, a objašnjenje je mnogo logičnije i prizemnije nego što biste na prvi pogled pomislili.

Prema studiji koju je sproveo Nacionalni biro za ekonomska istraživanja u SAD-u, deca rođena u septembru imaju statistički značajnu prednost u kognitivnom razvoju i školskom uspehu. S druge strane, primećeno je da deca rođena u avgustu često nailaze na veće izazove tokom ranog obrazovanja.

Zašto su najinteligentniji ljudi često rođeni u septembru?

Verovatno ste pomislili da je reč o astrologiji, ali nauka ovde ima glavnu reč. Ključ leži u školskom kalendaru i zrelosti deteta prilikom polaska u školu. U većini obrazovnih sistema, presek za upis u školu je 1. septembar. To znači da su deca rođena u septembru najstarija u svom razredu, dok su ona rođena u avgustu najmlađa.

Ta razlika od gotovo godinu dana u ranom detinjstvu je ogromna. Septembarska deca imaju dodatnih 11 meseci fizičkog i mentalnog razvoja pre nego što sednu u školske klupe. Zbog toga brže usvajaju gradivo, krupnija su i samouverenija, što stvara pozitivnu povratnu spregu – nastavnici ih hvale, a oni postaju još motivisaniji.

Statistika koja menja pogled na uspeh

Analizom podataka preko 1,2 miliona učenika, istraživači su došli do fascinantnih zaključaka koji mogu promeniti način na koji posmatrate obrazovanje:

Bolje ocene: Učenici rođeni u septembru imaju konzistentno viši prosek ocena tokom osnovnog školovanja.

Upis na fakultete: Veća je verovatnoća da će ova deca upisati prestižne univerzitete.

Manja stopa prestupa: Starija deca u generaciji ređe upadaju u probleme sa maloletničkom delinkvencijom.

Iako se ova razlika u zrelosti vremenom smanjuje, početna prednost koju najinteligentniji ljudi (u kontekstu akademskog starta) dobiju, često definiše njihov put ka uspehu. Samopouzdanje stečeno u prvim razredima prati ih kroz čitav život.

Šta ako vaše dete nije rođeno u septembru?

Nemojte da vas ovi podaci obeshrabre ako ste vi ili vaša deca rođeni u drugim mesecima. Ovo je statistika, a ne sudbina. Mnogi genijalci rođeni su u potpuno drugim periodima godine. Međutim, ako imate dete rođeno u avgustu, budite svesni da mu je možda potrebno samo malo više strpljenja i podrške na početku školovanja, jer se takmiči sa vršnjacima koji su biološki zreliji skoro čitavu godinu.

Svako dete je univerzum za sebe, a ljubav i podrška kod kuće su jači faktor od bilo kog kalendara. Da li ste spremni da u svom detetu prepoznate potencijal, bez obzira na datum na torti? Posmatrajte ih pažljivo, jer možda baš vi odgajate budućeg lidera koji će prkositi svakoj statistici – uspeh je ipak stvar karaktera, a ne samo datuma rođenja!

