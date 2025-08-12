Najintrigantniji znak horoskopa: Deluje hladno, ali zapravo vidi 10 godina ispred svog vremena

Deluje hladno, ali sa vizijom koja ide deset godina ispred svih.

Predstavnici ovog znaka su pronicljivi, sposobni da sagledaju situaciju iz različitih uglova što ih čini ljudima koji najbolje rešavaju probleme. Govorimo o Vodoliji.

Vodolije ostavljaju dvostruki utisak o sebi: s jedne strane deluju stidljivo i smireno, a s druge mogu biti ekscentrični i energični ljudi. U oba slučaja se manifestuju kao intelektualci koji vole da pomažu drugim ljudima.

Uprkos činjenici što Vodolije obožavaju da se „kupaju“ u tuđoj energiji, često osećaju potrebu da budu tihe kako bi obnovile sopstveni energetski balans.

Ključna reč ovog znaka je mašta. Ljudi rođeni u znaku Vodolije vide svet prepun mogućnosti, čak i kada se on ne čini takvim. Koriste svoj um u svim situacijama kad god im se ukaže šansa za to. U odsustvu mentalne stimulacije, Vodoliji postaje dosadno.

Pod uticajem Urana, koji je njihova vladajuća planeta, Vodolija može biti nepromišljena, brza, temperamentna i agresivna. Ali, istovremeno Uran Vodoliji daruje vizionarski talenat, sposobnost da pogleda u budućnost i tačno zna šta će raditi za pet do deset godina.

Uran ujedno predstavnicima ovog znaka pruža moć da brzo i lako prave velike transformacije, stoga su poznati kao progresivni mislioci i veliki humanisti.

Problematični delovi tela za Vodoliju su zglobovi, a astrolozi savetuju da posebno obrate pažnju na krvotok tokom života, piše Telegraf.rs.

