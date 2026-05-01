Najiskrenije prijateljice rađaju se u ovom znaku, uvek će vam reći istinu i nikad neće okrenuti leđa

Danas je pravo prijateljstvo retkost. U svetu gde su odnosi često površni, posebno se cene ljudi koji otvoreno govore, stoje iza svojih reči i ne okreću leđa kada stvari postanu teške. Gotovo nikad ne glume i ne pretvaraju se, s njima znate na čemu ste! Upravo su takve žene rođene u ovom znaku, najiskrenije prijateljice.
Astrologija pokazuje da se žene koje otelotvoruju ovu vrstu prijateljstva, direktno, lojalno i bez skrivenih namera, češće rađaju u jednom znaku. Ovo je znak koji ne zna kako da se ponaša, ne toleriše laži i uvek bira istinu, čak i kada nije prijatna.
Žene rođene u znaku Strelca poznate su po svojoj otvorenosti i iskrenosti, što ponekad može delovati previše direktno. Međutim, iza ovoga ne stoji loša namera, već potreba da odnosi budu čisti i bez pretvaranja.
Strelac ne zna da igra igre. Ako nešto misli, reći će to jasno, bez ulepšavanja. Upravo zato ih mnogi vide kao najiskrenije prijatelje, jer sa njima nema skrivanja niti dvosmislenih poruka.
Strelci su najiskrenije prijateljice. Izuzetno su lojalne u prijateljstvu. Neće uvek reći ono što neko želi da čuje, ali će uvek reći ono što smatra ispravnim. Njihova iskrenost dolazi iz želje da pomognu, a ne da povrede.
Istina iznad svega
Za Strelca je iskrenost temelj svake veze. Ako osete laž ili pretvaranje, brzo će se udaljiti. Ne zato što ne žele da daju drugu šansu, već zato što ne mogu da izgrade vezu bez poverenja.
Kada imaju prijatelja pored sebe, očekuju isto što i sami daju, otvorenost, direktnost i iskren odnos bez skrivanja.
Prijateljstvo bez maski
Ono što izdvaja Strelce je to što ne nose maske u vezama. Sa njima znate gde stojite, bez potrebe da analizirate skrivena značenja.
Zbog toga njihova prijateljstva često traju dugo. Iako ponekad mogu delovati previše direktno, njihove namere su uvek čiste, a njihovo prisustvo daje osećaj sigurnosti.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com