Najiskrenije žene rađaju se u ova 3 znaka, nikad ne glume, a jedna ima jezik brži od misli!

Neki su ljudi poznati po tome što uvek govore istinu, čak i kad je to teško čuti. U astrologiji, iskrenost se često povezuje sa osobinama kao što su otvorenost, direktnost, moralna doslednost i sposobnost da se govori istina bez uvijanja.

U ova 3 znaka horoskopa se žene najčešće opisuju kao najiskrenije:

Ovan

Direktna, impulsivna i bez dlake na jeziku.

Ne zna da glumi, pa njena iskrenost dolazi prirodno.

Ako joj se nešto ne dopada – znaćeš odmah.

Ovnovi su poznati po svom impulsivnom karakteru, a kada nešto osete, odmah to kažu. Njihov moto je: „Zašto okolišati kad mogu biti direktan?“ Ova iskrenost ponekad ih dovede u nevolje, ali oni to ne smatraju problemom – istina je za njih uvek prioritet.

Blizanci

Često joj je jezik brži od misli.

Nije zlonamerna.

Iskrenost odgovara njenom živahnom karakteru.

Blizanci su uvek u pokretu i uvek imaju nešto da kažu. Njihova sposobnost brzog razmišljanja često rezultuje time da iskreno izraze svoje misli pre nego što imaju priliku da razmisle. Neće pokušati da ulepšaju stvari, ne zato što su zlonamerni, već zato što iskrenost dolazi prirodno njihovom živahnom karakteru. Ako želite čuti sirovu istinu upakovanu u šarmantan govor, Blizanci su vaš znak.

Strelac

Poznata po brutalnoj iskrenosti – kaže ono što misli, bez filtera.

Ne voli laži ni manipulacije, veruje u slobodu i istinu.

Njena iskrenost ponekad može biti šokantna, ali je uvek dobronamerna.

Strelci ne vide smisao u skrivanju istine. Za njih, iskrenost je put do slobode, i svoje i tuđe. Iako ponekad zvuče kao da nemaju takta, njihova je namera uvek pozitivna. Kada Strelac progovori, znajte da dobijate nefiltriranu verziju stvarnosti, često popraćenu humorom i filozofskim objašnjenjem. Ako trebate savet ili brutalno pošteno mišljenje, pitajte Strelca.

Iskrenost zavisi i od ličnih aspekata u natalnoj karti. Naime, Mesec, Merkur i aspekti sa Neptunom ili Plutonom mogu mnogo uticati na to kako neko izražava istinu, smatraju mnogi astrolozi..

