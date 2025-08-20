Najjača kosmička energija avgusta – 6 planeta u liniji donosi velike promene za sve, pripremite se dobro

Najjača kosmička energija avgusta – 6 planeta u liniji donosi velike promene, pripremite se dobro!

Od 17. do 20. avgusta, nebo će nam prirediti jedinstveni astronomski spektakl – šest planeta će se poravnati u ranim jutarnjim satima, u savršenoj liniji. Ovo je poslednja „planetarna parada“ 2025. godine, a astrolozi tvrde da će njena energija imati dubok uticaj na svakog od nas.

Planetarna poravnanja pojačavaju energije planeta, a kada se ovih šest svetova istovremeno poravna, efekti se višestruko pojačavaju. Ova kosmička konfiguracija posebno će uticati na intuiciju, emocije i donošenje važnih životnih odluka. Ljudi rođeni u znakovima koji su u harmoniji sa ovom energijom mogu doživeti emotivne preokrete, kreativne inspiracije i neočekivane prilike u karijeri.

S druge strane, oni koji nisu u skladu sa ovom energijom mogli bi osetiti pojačani pritisak ili unutrašnju napetost. Astrolozi savetuju da u periodu ovog poravnanja budete pažljivi prema svojim emocijama i mislima – kosmos je uvek refleksija vašeg unutrašnjeg sveta.

Najlepše od svega je što će ovo poravnanje biti vidljivo u jutarnjim satima. Oni koji budu budni i podignu svoj pogled prema nebu mogu doživeti pravi trenutak introspektivne spoznaje – osećaj povezanosti sa univerzumom koji se retko kada doživljava.

Ovo je idealno vreme da se oslobodite svih starih blokada ili postavite nove ciljeve.

Kosmos nam šalje jasnu poruku – period koji dolazi donosi priliku za transformaciju, a energija planeta je saveznik koji nam može pomoći da je iskoristimo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com