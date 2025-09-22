Najkraće: Samo tri reči najbolje mogu opisati vaš znak horoskopa: Da li se prepoznajete?

Najvažnije karakteristike svakog znaka se mogu svrstati u samo tri reči. Evo kako bi svaki horoskopski znak mogao da se opiše kroz te tri karakteristične reči, naravno, sa dozom astrološke zabave i istine

Ovako se može opisati i vaš znak. Da li se prepoznajete?

Ovan je ambiciozan, tvrdoglav i nadmen.

Bik je tvrdoglav, hedonista i materijalista.

Blizanci su nedosledni, zabavni i pričljivi.

Rakovi su previše emotivni, pravi gurmani i vesele prirode.

Lavovi su poznati narcisi, snobovi i lideri u društvu.

Device su kontrolori, perfekcioniste i veoma kreativne osobe.

Vagu karakteriše neodlučnost, konformiste su i estete.

Škorpije su mračne, senzualne i osvetoljubive.

Strelac je hiroviti, naivan i avanturistički raspoloženi.

Jarac je beskrupulozan, tradicionalan i jako uporan.

Vodolije su neuhvatljive, vesele i sebične.

Ribe su najveći sanjari, saosećajna, umetnička duša.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com