Najkraće: Samo tri reči najbolje mogu opisati vaš znak horoskopa: Da li se prepoznajete?

Najvažnije karakteristike svakog znaka se mogu svrstati u samo tri reči. Evo kako bi svaki horoskopski znak mogao da se opiše kroz te tri karakteristične reči, naravno, sa dozom astrološke zabave i istine
Ovako se može opisati i vaš znak. Da li se prepoznajete?
Ovan je ambiciozan, tvrdoglav i nadmen.
Bik je tvrdoglav, hedonista i materijalista.
Blizanci su nedosledni, zabavni i pričljivi.
Rakovi su previše emotivni, pravi gurmani i vesele prirode.
Lavovi su poznati narcisi, snobovi i lideri u društvu.
Device su kontrolori, perfekcioniste i veoma kreativne osobe.
Vagu karakteriše neodlučnost, konformiste su i estete.
Škorpije su mračne, senzualne i osvetoljubive.
Strelac je hiroviti, naivan i avanturistički raspoloženi.
Jarac je beskrupulozan, tradicionalan i jako uporan.
Vodolije su neuhvatljive, vesele i sebične.
Ribe su najveći sanjari, saosećajna, umetnička duša.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com