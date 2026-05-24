Zvezde od sutra brišu sve stare muke: Za 4 znaka počinje najlepša nedelja u godini – novac i sreća stižu u paketu

Najlepša nedelja u godini počinje od ponedeljka za 4 znaka, novac i sreća stižu zajedno. Pogledajte da li ste vi na spisku.

Od ponedeljka 25. maja kreće najlepša nedelja u ovoj godini za četiri znaka, i to bez praznih obećanja. Planete su se konačno namestile na njihovu stranu, pa stiže ono što su dugo čekali, novac i mir u istom paketu. Reč je o Ovnu, Raku, Vagi i Strelcu, a svako od njih dobija nešto svoje, ne istu priču.

Ovan: Stari dug se vraća kući

Ovnovima sledi najlepša nedelja kakvu nisu videli mesecima, posebno u utorak popodne kad stiže poziv koji su prestali da očekuju. Neko ko vam duguje pare od prošle jeseni konačno se javlja, i to ne na kašičicu.

Iskoristite sredu da zatvorite jedan posao koji visi predugo, ne odlažite više. Energija nedelje vam ide na ruku, ali samo ako prestanete da reagujete iz inata. Ljubav ide u drugi plan, pa neka tako i bude do vikenda.

Rak: Tiha pobeda u porodici

Rakovima ovaj period donosi rasplet u porodičnoj situaciji koja je vukla godinama. Razgovor koji ste izbegavali dešava se sam od sebe, najverovatnije u četvrtak uveče, i završava se zagrljajem umesto svađom. Finansije idu uzlaznom putanjom, ali polako, mesec za mesecom, ne preko noći.

Neko stariji u porodici daje vam savet koji vredi više od bilo kog ulaganja. Ne preskačite taj razgovor. Intuicija vam radi besprekorno, slušajte šta vam stomak govori pre nego što potpišete bilo šta.

Vaga: Konačno prestaje vaganje

Vage su se mesecima ljuljale između dve opcije, a sada dolazi trenutak kad odluka pada sama. U prvoj polovini nedelje stiže ponuda na poslu koja menja sve, ali pažljivo pročitajte sitna slova pre nego što kažete da. Novac koji ste očekivali u aprilu konačno seda na račun, sa zakašnjenjem ali u punom iznosu.

Ljubavna situacija se razbistrava, neko vam pokazuje pravo lice i to vam radi posao. Subota je dan za vas, planirajte nešto što ste dugo odlagali. Nije slučajno što baš sad sve klizi.

Strelac: hrabrosti vam nikad nije manjkalo

Strelčevima stiže nedelja u kojoj se isplate svi rizici uzeti prošlog leta. Posao koji ste počeli sa skepticizmom okolnih ljudi sada pokazuje prve ozbiljne rezultate, i to u brojkama koje se vide. Putovanje ili poziv iz inostranstva nije isključeno, držite telefon pri ruci sredinom nedelje.

Finansijski dobitak dolazi sa neočekivane strane, najverovatnije preko nekog koga ste pomogli ranije bez računice. Karma radi u vašu korist. Jedino na šta morate da pripazite, ne obećavajte stvari koje ne možete da ispunite do petka.

Šta povezuje ova četiri znaka u maju

Najveći zajednički imenitelj nije sreća sama po sebi, već spremnost da prestanete da se borite sa stvarima koje ne možete da promenite. Ovan, Rak, Vaga i Strelac dele jednu osobinu u ovom periodu, prestaju da forsiraju i puštaju da stvari dođu kod njih. Tu je tajna ove najlepše nedelje. Astrološka prognoza za ostale znake nije loša, samo nije ovako koncentrisana na sedam dana.

Koji znak ste vi i da li već osećate da se nešto pomera, ili još uvek čekate prvi znak?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com