U ova 3 znaka se rađaju prirodno najlepše i najprivlačnije žene

U astrologiji se smatra da su najlepše i najprivlačnije žene rođene u ovim horoskopskim znakovima - svojim izgledom oduzimaju dah.

Najlepše i najprivlačnije žene ne provode sate ispred ogledala. Probude se, prevuku rukom kroz kosu i već deluju kao da je neko nameštao kadar. Astrolozi godinama tvrde isto, prave fatalne žene zodijaka rađaju se u tri znaka, i tu se retko gde greši.

Ono što ih izdvaja nije šminka ni odeća. To je sigurnost u sopstvenoj koži koju muškarci osete pre nego što čuju ime. Bez glume, bez foliranja, bez onog napornog smeha koji se čuje sa drugog kraja kafića.

Devica i Lav neka ovaj put sačekaju. Glavnu reč imaju Strelac, Rak i Bik, trio koji deluje kao da je neko namerno složio karte da se ne mogu prevideti.

Strelac: Vatra koja ne traži dozvolu da postoji

Strelčevu lepotu primetite na ulici, dok hoda. Ima nešto u koraku, nekakvu slobodu koja se ne uči po časovima hoda. Žene rođene u Strelcu nose preplanuli ten i očima koje se smeju i kad usne miruju, pa deluju mlađe i deset godina posle tridesete.

Ne zadržavaju se dugo nigde, a baš to ih čini interesantnim. Muškarci ih pamte po nekom putovanju, po rečenici izgovorenoj uz čašu vina, po smehu koji se čuo iz drugog ćoška restorana. Lepota Strelca je kretanje, i zato joj se uvek vraćaju.

Rak: Pogled koji se uvlači pod kožu

Rakovi su tihe lepotice, one za koje shvatite tek kad odu. Imaju mekan glas i nežnu kožu koja deluje kao da je obasjana mesečinom čak i u podne. Pokret im je spor, gotovo filmski, kao da svaka radnja ima svoju težinu.

Ne ulaze u prostoriju da bi ih neko gledao. One se pojave i prostorija se sama smiri oko njih. Ova privlačnost je suptilna, skoro pa neuhvatljiva, i upravo zato ostaje duže nego svaki očigledan trud. Rak pamti, ali i nju pamte, zauvek.

Bik: Zemaljska lepota koja se ne troši

Bik je znak Venere, kao i Vaga, ali sa potpuno drugačijim izdanjem. Ovde lepota miriše na hranu, na kožu posle sunca, na čistu posteljinu. Najlepše i najprivlačnije žene rođene u Biku imaju zaobljene crte lica i kosu koja izgleda zdravo i bez tretmana, a glas im je dubok i smirujući.

Nije slučajno. Bik ne juri trendove i ne menja boju kose svake sezone. Ona zna šta joj pristaje i tu stoji čvrsto. Muškarci u njoj vide ženu uz koju se može sesti za sto i ostariti, što je možda i najveći kompliment.

Po čemu se prepoznaju fatalne žene zodijaka u svakom društvu

Prepoznajete ih po sitnicama koje druge previde. Drže se uspravno i ne traže potvrdu od drugih za bilo šta. Pogled im je miran i pun, pa govori i kad ćute. Biraju kvalitet umesto količine, od garderobe do društva sa kojim sede subotom uveče.

Šta je zajedničko ova tri znaka zodijaka

Sva tri znaka deluju autentično jer ne pokušavaju da budu neko drugi. Strelčeva sloboda, Rakova nežnost i Bikova postojanost rade umesto šminke i savršene frizure.

Zašto baš ove šarmantne žene zodijaka plene najviše

Tajna je u tome što ne kopiraju jedna drugu.

Strelac ne glumi smirenost Bika, Bik ne pokušava da bude pustolovan kao Strelac, Rak ostaje u svom svetu osećanja. Tu autentičnost ljudi nesvesno čitaju kao lepotu, i tu nema greške. Protiv zvezda se ne ide.

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