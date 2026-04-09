Najlepši i najinteligentniji znak koji toga često nije ni svestan, astrolozi smatraju da je poseban

Neverovatni timski igrači
Pošto su sjajni u multitaskingu, svako im može dodeliti zadatak i oni ćete to bez problema rešiti. Apsolutno svi vaši prijatelji mogu od vas da dobije pomoć kada im je potrebna, jer ništa ne može da vas zaustavi.
Veoma su inteligentni
Otac Merkur im je poklonio brz intelekt, jaku logiku, pokretljivost uma i tela, elokventost. Najlepši i najinteligentniji znak u celom horoskopu. Oni su brzi mislioci zodijaka i imaju posebnu sposobnost za dobijanje i širenje informacija.
Imaju potpuno razvijen smisao za humor, što je još jedan pokazatelj genija. Imaju dobar humor imaju viši IQ, pokazuju veću kreativnost. Imaju impresivne sposobnosti rasuđivanja i verbalne veštine. Prilično lako sklapaju nova prijateljstva. To savršeno opisuje Blizance jer imaju sve te osobine ličnosti!
Vrlo su atraktivni
Bez obzira da li samo šeta ulicom ili pliva, primetićete njihove ruke. Obično je to jedna od njihovih najboljih karakteristika, nešto je prilično magično u njenim rukama i muskulaturi.
Imaju izražajne oči, spretni su i okretni, brzi i vetropirasti, zanimljivi i pričljivi, večita deca, to su Blizanci.
Muškaracu u ovom znaku je potrebna pričljiva i lukava partnerka koja ga može razumeti onda kada sam sebi nije jasan.
Kada je reč o ženama rođenim u znaku Blizanaca muškarac koji joj se dopadne je obično lukaviji od nje i to je zaintrigira.
