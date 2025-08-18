Najlepši ljudi rađaju se u ovom horoskopskom znaku

Astrologija proučava kako zvezde oblikuju naše osobine, pa se ne čudi što su astrolozi primetili vezu i sa fizičkim izgledom. Ispostavilo se da je jedan znak zodijaka posebno poznat po estetici svojih pripadnika.

Karakteristike lica

Osobe rođene u ovom znaku odlikuje ovalan i skladan oblik lica. Njihov nos je kratak i čistih linija, a pune, izražajne usne daju im zavodljiv izraz. Pogled je često tajanstven i zagonetan, dok gusti i sjajni tamni pramenovi kose upotpunjuju utisak besprekorne nege.

Vladavina Venere

Reč je o znaku Vage, sedmom znaku zodijaka, kojim upravlja planeta Venera. Upravo zahvaljujući njenoj energiji, Vage neguju eleganciju i harmoničan izgled. Ovaj planetski uticaj podstiče ih da drže do prvog utiska i uvek budu besprekorno uređeni.

Poznate ličnosti

Mnoštvo slavnih ličnosti koje važe za ikone lepote pripada Vagi. Među njima se ističu:

Monika Beluči, Kim Kardašijan, Gvinet Paltrou, Ketrin Zita Džons, Naomi Vots, Gven Stefani, Zek Efron, Vigo Mortensen, Met Dejmon, Klajv Oven, Majkl Daglas i mnogi drugi.

Astrologija možda ne rešava sve dileme o izgledu, ali Vage definitivno drže primat kada je estetika u pitanju. Ako vam se čini da poznajete nekog posebno stilizovanog i privlačnog, velika je šansa da je rođen između 23. septembra i 22. oktobra.

