Najlepši ljudi na svetu se rađaju u jednom znaku horoskopa: da li ste i vi među izabranicima prirode

Najlepši znak horoskopa krije jednu osobinu koja ostavlja bez daha. Proverite da li ste vi taj koji obara s nogu.

Najlepši znak horoskopa nije onaj sa savršenom simetrijom lica, već onaj koji u sekundi razoruža čitavu prostoriju samim pogledom. Astrolozi se godinama spore oko ove titule, ali jedan zodijak stalno izbija na vrh liste. Ne radi se o pukoj lepoti kože i kose. Radi se o nečemu što se ne može fotošopovati.

Vaga nosi krunu, i to s razlogom

Vagom vlada Venera, planeta lepote, ljubavi i estetike. Zato Vage rađaju harmoniju u svemu što dotaknu, pa i u sopstvenom izgledu. Pripadnike znaka Vage imaju onaj retko viđen sklad crta lica koji kamere obožavaju, a ljudi pamte. Mnogi smatraju da je to najlepši znak horoskopa.

Pogledajte samo listu poznatih Vaga: Bri Larson, Kim Kardašijan, Gven Stefani, Vil Smit, Zek Efron. Slučajnost? Teško.

Šta čini Vagu fizički najlepšim znakom

Tajna nije u jagodicama. Tajna je u držanju. Vage hodaju kao da znaju da ih neko gleda, a opet se ponašaju kao da im nije stalo. Ta kombinacija razoruža i najveće cinike.

Dodajte tome blag osmeh, miran ton glasa i sklonost ka skupocenim parfemima, i dobijate magnet za poglede. Lepota po horoskopu kod Vage nije samo genetika, već način na koji nosi sopstveno telo kroz prostor.

Da li je lepota stvarno upisana u znaku

Lepota po astrologiji nije matematička formula, već zbir Venerinog uticaja, ascendenta i položaja Meseca u natalnoj karti. Vaga ima prednost jer joj Venera vlada direktno, pa estetski filter radi non-stop.

Bik je tihi pobednik koji se često zaboravlja

Pored Vage, Venera vlada i Bikom. Razlika je u stilu. Bik ne pleni kroz simetriju, već kroz čulnost. Koža kao mleko, pune usne, pogled koji se zadržava sekund duže nego što treba.

Bik vas neće osvojiti za pet minuta. Osvojiće vas kada ga budete drugi put pogledali, i shvatili da ne možete da prestanete.

Škorpija, najopasnija lepota zodijaka

Ako Vaga osvaja prvim pogledom, Škorpija osvaja onim koji traje. Magnetičan, intenzivan, gotovo neprijatno prodoran. Škorpije ne moraju da budu klasično lepe da bi bile neodoljive. Dovoljno je da ćute u uglu sobe.

Mnogi astrolozi tvrde da je najprivlačniji horoskopski znak upravo Škorpija, jer njena privlačnost nije vizuelna, već energetska. A energija se ne zaboravlja.

Šta ako vaš znak nije na listi

Ne paničite. Lepota se u astrologiji čita iz cele karte, ne samo iz Sunčevog znaka. Ako vam je Venera u Vagi, Biku ili Ribama, imate adut koji niko ne može da vam oduzme, bez obzira što vam Sunce sija u Jarcu ili Devici.

Proverite gde vam stoji Venera u natalnoj karti. Često se tu krije pravi odgovor zašto vas ljudi pamte i posle kratkog susreta.

Lepota koja se ne vidi u ogledalu

Najlepši zodijački znak na kraju nije ni Vaga, ni Bik, ni Škorpija. Najlepši je onaj koji zna da nosi svoju unutrašnju lepotu bez izvinjenja. Astrologija samo daje smernice, a ostatak zavisi od vas, vašeg pogleda u ogledalo i odluke da prestanete da poredite svoje lice s tuđim.

A sada budite iskreni, u kom znaku je najlepša osoba koju ste ikada upoznali, i da li vas je ta lepota razočarala kad ste je bolje upoznali

