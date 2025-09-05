Najljubomorniji horoskopski znak, najgori u Zodijaku, dobro razmislite pre nego što se upustite u vezu!

Postoji nekoliko faza ljubomore – opravdana i umerena ljubomora, opsesivna ljubomora i na kraju ekstremna i opsesivna ljubomora. Ova finalna faza ljubomore uništava mnoge veze. Ako ste izuzetno ljubomorni, ne propustite naše savete. Kanališite svoju ljubomoru zahvaljujući astrologiji!

Ljubomora pre svega odražava nesigurnost i strah od prevare s nekim drugim, kao i od povređenog ponosa, sujete.

Astrologija je „kriva“ za sve. Položaj Venere u trenutku vašeg rođenja određuje vam vrstu ljubavnika i može biti uzrok vaše ljubomore.

Svaki horoskopski znak ima različit nivo ljubomore, a evo znaka ljubomornijeg od svih…

Ovaj znak veoma je ljubomoran i posesivan, najviše od svih znakova Zodijaka.

Teško će poverovati bilo kome jer uvek vidi najgore u svemu.

Ljubav ga čini ranjivim, a ljubomora – agresivnim.

Najbolje je da zadrži pristojnu udaljenost od partnera.

To je Škorpija.

Šta drugo od najstrastvenijeg znaka očekivati osim da uloži sebe maksimalno u ljubav, ali isto tako i da očekuje više od maksimalnog za uzvrat?! Problem nastaje onda kada stvari krenu da se razvijaju u potpuno drugačijem smeru od očekivanog!

Tad od Škorpije zaista možete očekivati sve, pa i one najgore stvari. Ovde se radi o zaista dubinskoj potrebi da kontroliše i poseduje nekog!

Dobro razmislite pre nego što se u bilo šta ozbiljnije upustite sa Škorpijom.

