Najlukaviji horoskopski znak: Hladan, proračunat i majstor da vas vrti oko malog prsta

Najlukaviji znak Zodijaka igra igru iz senke. Hladan i proračunat, vrti vas oko malog prsta dok mislite da držite konce u rukama.

Nijedan znak Zodijaka nije operisan od mana i skrivenih namera. I dok Vage često previše osuđuju, a Blizanci povremeno umeju da misle samo na sebe, postoji jedan pripadnik horoskopa koji igra potpuno drugačiju igru. Pitate se koji je to najlukaviji znak koji sve poteze vuče iz senke?

Majstori manipulacije koji vas lako vrte oko malog prsta

Pripadnici ovog znaka su odlični manipulatori. Njihovom šarmu je teško odoleti, a oni savršeno dobro znaju kako to da iskoriste u svoju korist.

Reč je o Devicama.

Pripadnici ovog znaka vrlo su metodični, smireni i odlični u poslovima u kojima je potrebna organizacija.

Ne tolerišu iznenadne promene i izbegavaju nepromišljene postupke. Oni tačno znaju kako da priđu nekome da bi dobili ono što im treba. Mogu da obmotaju bilo koga oko svog malog prsta, a da druga osoba to ni ne primeti.

Hladna igra iz senke koju niko ne može da pobedi

Ova njihova sposobnost dolazi iz činjenice da kao zemljani znak sve posmatraju kroz prizmu isplativosti i opipljivih rezultata. Najlukaviji znak zodijaka ne troši energiju na prazne rasprave ili bespotrebnu dramu, već pažljivo skenira svaki vaš korak, tražeći slabu tačku.

Njihov um radi kao švajcarski sat, beležeći svaki detalj, svaki propust i svaku vašu naviku. Dok vi mislite da vodite glavnu reč i donosite odluke, oni su već nekoliko poteza unapred pripremili teren na kojem ćete vi uraditi tačno ono što odgovara njihovom rasporedu.

Ta zemljana upornost i beskrajno strpljenje omogućavaju im da naizgled neprimetno tkaju svoju mrežu uticaja. Nije im potreban aplauz ni mesto pod reflektorima, jer prava moć uvek leži u rukama onog ko u tišini povlači konce.

Zato retko kada deluju opasno ili agresivno, ostavljajući utisak osobe na koju uvek možete da se oslonite, dok zapravo marljivo grade svoj sistem kontrole.

Kada pripadnicima ovog znaka pružite sve što im je potrebno, oni će vam jednostavno okrenuti leđa i preći će na sledeću „žrtvu“.

Prilično su vešti u poslu jer poseduju natprosečnu inteligenciju. Uvek su spremni da manipulišu ljudima radi postizanja svojih zacrtanih ciljeva. Kada nešto istinski žele da postignu, često postaju izuzetno lukavi i prevrtljivi.

Obično deluju veoma ljubazno, gotovo nikad ne ulaze u otvorene sukobe, ali su zapravo namazani svim bojama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com