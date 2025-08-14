Najlukaviji horoskopski znak: Hladan, proračunat i može da vas obmota oko malog prsta

Namazani su svim bojama

Svaki znak Zodijaka ima svoje mane ili loše osobine. Dok Vage često previše osuđju, Blizanci znaju da budu sebični. A da li znate koji horoskopski znak je najlukaviji?

Pripadnici ovog znaka su odlični manipulatori.

Njihovom šarmu je teško odoleti, a oni znaju kako to da iskoriste.

Reč je o Devicama.

Pripadnici ovog znaka vrlo su metodični, smireni i odlični u poslovima u kojima je potrebna organizacija.

Ne tolerišu inzenadne promene i izbegavaju nepromišljene postupke. Oni tačno znaju kako da priđu nekome da bi dobili ono što im treba. Mogu da obmotaju bilo koga oko svog malog prsta, a da druga osoba to ni ne primeti.

Kada pripadnicima ovog znaka pružite sve što im je potrebno, oni će vam okrenuti leđa i preći će na sledeću „žrtvu“, piše Index.

Prilično su vešti u poslu jer imaju natprosečnu inteligenciju. Uvek su spremni da manipulišu ljudima radi postizanja svojih ciljeva. Kada nešto žele da postignu često postaju lukavi i prevrtljivi.

Obično su veoma ljubazni, nikad ne ulaze u sukobe, ali su zapravo namazani svim bojama.

