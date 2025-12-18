Najlukaviji znak horoskopa: Hladan, proračunat i svakoga može da obmota oko malog prsta

Zaboravite Škorpije. Ovo je najlukaviji znak horoskopa koji će vam se smeškati u lice dok ne dobije tačno ono što želi.

Iskoristiće vas i samo produžiti dalje bez reči. Zapamtite, ovo je najlukaviji znak koji vas ostavlja onog trena kada mu više niste od koristi.

Svaki znak Zodijaka ima svoje mane ili loše osobine. Dok ćemo za Vage reći da su neodlučne ili da previše osuđuju druge, a za Blizance da u svojoj radoznalosti postanu sebični, jedno pitanje uvek ostaje otvoreno: da li znate koji horoskopski znak je zapravo najlukaviji?

Možda ste prvo pomislili na tajanstvene Škorpije ili ambiciozne Jarčeve, ali odgovor je mnogo suptilniji i krije se tamo gde ga najmanje očekujete. Reč je o Devicama.

Maska koja krije pravog predatora

Pripadnici ovog znaka su, pre svega, odlični manipulatori, ali to rade na toliko profinjen način da žrtva to retko kad primeti na vreme. Njihovom šarmu je zaista teško odoleti. Device nisu bučne, one ne napadaju direktno i retko kada će vam se uneti u lice. Umesto toga, one koriste svoju smirenost i inteligenciju kako bi pažljivo isplele mrežu oko vas.

One tačno znaju kako da priđu nekome, koju reč da upotrebe i kakav osmeh da upute da bi dobili ono što im treba. Bukvalno mogu da obmotaju bilo koga oko svog malog prsta, a da vi pritom mislite kako ste vi ti koji donosite odluke.

Proračunatost od koje ne možete pobeći

Ono što ih čini opasnim jeste njihova metodičnost. Device su fanatični organizatori i ne tolerišu iznenadne promene koje bi mogle da im pokvare planove. One izbegavaju nepromišljene postupke jer je svaki njihov korak unapred proračunat.

Kada Device nešto žele da postignu, one postaju neverovatno lukave i prevrtljive. Na poslu su često korak ispred svih jer njihova natprosečna inteligencija radi „punom parom“ čak i kada deluje da samo mirno sede i piju kafu.

Iskorišćeni ste, a niste ni znali

Najstrašniji deo njihove prirode krije se iza fasade ljubaznosti. Device skoro nikada ne ulaze u otvorene sukobe. One će vam se uvek obratiti mirnim tonom, ponuditi pomoć ili dati savet koji deluje krajnje dobronamerno. Međutim, istina je da su zapravo namazane svim bojama. One su spremne da manipulišu ljudima radi postizanja sopstvenih ciljeva, bez mnogo osvrtanja na tuđa osećanja.

Kada pripadnicima ovog znaka pružite sve što im je u tom trenutku bilo potrebno, budite spremni na hladan tuš. One će vam jednostavno okrenuti leđa bez mnogo objašnjenja i preći će na sledeću „žrtvu“. Njihova lojalnost traje tačno onoliko koliko traje njihova potreba za vama.

Zato, sledeći put kada sretnete nekoga ko je „savršen“, previše ljubazan i uvek ima plan za sve – dobro se zapitajte da li je ispred vas najlukaviji znak Zodijaka spreman za svoju sledeću partiju šaha.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com