Najmanje pošteni ljudi rađaju se u ova 3 znaka, posebno ako nemaju lične koristi

Prema astrologiji, postoje znakovi koji su skloniji sivoj zoni, ne zato što su oni nužno loši, već zato što im intuicija, snalažljivost i potreba za kontrolom često zamagle osećaj za granice. Kod njih poštenje nije uvek prioritet, pogotovo kad im ono staje na put.

U nastavku su tri znaka koja su najpoznatija po tome što znaju da igraju „prljavo“.

Blizanci: Komunikacija ponekad manipulacija

Poznati po dvostrukoj prirodi i sposobnosti da se prilagode svakoj situaciji.

Mogu biti skloni „belim lažima“ radi izbegavanja konflikta.

Njihova komunikativnost ponekad prelazi u manipulaciju ako im to donosi korist.

Blizanci su majstori komunikacije i vrlo brzo se prilagođavaju situacijama – i to često koriste u svoju korist. Kada im odgovara, znaju prikazati stvari drugačije nego što jesu, menjati stavove i prebacivati krivicu na druge. Nisu skloni zlonamernim prevarama, ali im moralne granice lako postaju rastezljive kad treba spasiti sebe. Ako postoji način da izbegnu posledice, iskoristiće ga.

Vaga: Diplomatija kao neiskrenost

Teži harmoniji i izbegava sukobe.

Ponekad govori ono što drugi žele da čuju, a ne ono što stvarno misli.

Njena diplomatičnost može izgledati kao neiskrenost.

Vage žele da ih svi vole, pa će ponekad radije izigrati pravila nego preuzeti odgovornost za nepopularne odluke. Znaju manipulisati šarmom, birati reči koje im donose korist i izbegavati jasno zauzimanje stava. Iako deluju korektno, ispod površine često izvode poteze koji idu u njihovu korist – čak i kad to znači povrediti tuđe poverenje. Njihova potreba za ravnotežom često uključuje prikrivene taktike. Kad se boje gubitka kontrole, pravila više ne vrede.

Škorpija: Čuva svoje interese

Izuzetno tajanstvena i emocionalno duboka.

Ne otkriva sve karte odmah – često čuva informacije za sebe.

Ako se oseća ugroženo, može koristiti lukavstvo kao zaštitu.

Škorpije su strateški nastrojeni i izuzetno dobro čuvaju svoje interese. Ako procene da ih pošten pristup stavlja u ranjiv položaj, bez puno oklevanja biraće drugačiji put. Njihova intuicija i sposobnost čitanja drugih pomažu im da „odigraju igru“ kad treba – i neretko u tome briljiraju. Ne otkrivaju svoje karte i vešto koriste tuđe slabosti kad to ide u njihovu korist.

Važno je ovde naglasiti: nijedan znak nije „loš“ ili po definiciji nepošten. Astrologija ne služi za osuđivanje, već za razumevanje. Poštenje je osobina koja se razvija, kroz izbore u životu, vrednosti i lični rast.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com