Najmanji kašalj za njih je „smrtonosna bolest“: Ovo su najveći hipohondri horoskopa

I najmanji simptom za njih je drama i najozbiljnija i najteža bolest. Najveći hipohondri u horoskopu su Devica, Blizanci, Rak i Jarac.

Pogađate li ko je na prvom mestu? Najveću preteranu brigu o zdravlju imaju ova 4 znaka, oni su najveći hipohondri u horoskopu.

Postoje neki znakovi zodijaka koji imaju najveću sklonost ka hipohondriji, odnosno preteranoj brizi za zdravlje i sklonošću da i najmanji simptom tumače kao znak ozbiljne bolesti.

Njihova preterana briga za zdravlje može biti iscrpljujuća, ali i pokazuje koliko su osetljivi i skloni introspekciji.

Ovi znakovi — Devica, Rak, Jarac i Blizanci — najčešće se povezuju s hipohondrijom.

Devica — prvak u hipohondriji

Device su opisane kao najveći hipohondri. Iako vode računa o zdravlju, pravilno se hrane i redovno vežbaju, sklone su da i najmanji simptom pretvore u ozbiljnu dijagnozu. Glavobolju mogu povezati s tumorom, a običnu prehladu sa ozbiljnim bolestima. Često pretražuju medicinske sadržaje i zahtevaju brojne specijalističke preglede, čak i kada lekari tvrde da nema razloga za brigu.

Rak — preuzimaju tuđe bolesti

Rakovi su vrlo empatični i lako se užive u tuđe probleme. Kada neko iz njihove okoline oboli, oni odmah pomisle da će i sami oboleti. Tegobe drugih često doživljavaju kao sopstvene i brzo postavljaju sebi iste dijagnoze. Njihova osetljivost i briga za zdravlje lako preraste u stalnu anksioznost.

Jarac — tihi pesimista

Jarčevi su skloni pesimizmu i često u blagim simptomima vide znakove ozbiljnih bolesti. Za razliku od drugih znakova, oni svoje strahove uglavnom zadržavaju za sebe. Često odlažu odlazak lekaru jer se plaše loših vesti, a kada saznaju da nije ništa ozbiljno, umeju da budu ljuti što nisu odmah dobili jasne odgovore.

Blizanci — „internet doktori”

Blizanci su skloni da se oslanjaju na informacije s interneta i iskustva drugih ljudi. Uvereni su da njihovi simptomi ukazuju na ozbiljnije stanje nego što lekari tvrde. Često pokušavaju da ubede okolinu u svoje dijagnoze i rado „dijagnostikuju” i druge kada im se neko požali na zdravstvene tegobe.

Zaključak

Preterana briga o zdravlju može doneti više stresa nego koristi. Ako se prepoznajete u ovim opisima, važno je da pronađete balans između informisanosti i smirenosti. Zdravlje je važno – ali i mir u glavi.

