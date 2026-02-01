Najmoćniji pun mesec ove zime stiže u februaru: Svaki znak dobija poruku koja može sve da promeni!

Energija punog meseca, svojevrsnog lunarnog događaja, osećaće se danima, a za neke znakove je pravi preokret – emotivni, poslovni ili životni.

Februar ove godine donosi izuzetno snažan pun Mesec, za koji astrolozi tvrde da ima moć da uzdrma emocije, razbistri odnose i pokrene promene koje se dugo odlažu.

Energija ovog lunarnog događaja osećaće se danima, a za neke znakove predstavlja pravi preokret – emotivni, poslovni ili životni.

Pun Mesec tradicionalno simbolizuje kulminaciju, razotkrivanje i završetke, ali ovaj februarski nosi i dodatnu dozu unutrašnje snage i odluka koje se više ne mogu odlagati.

Šta donosi najjači pun mesec ove zime?

Astrolozi ističu da ovaj pun Mesec:

pojačava emocije i intuiciju

donosi istine koje više ne mogu da se ignorišu

zatvara stara poglavlja i otvara nova

tera nas da presečemo ono što nas iscrpljuje

Mnogi će primetiti nemir, nesanicu ili pojačanu osetljivost, ali i snažan poriv da nešto u životu promene – odmah, prenosi k1info.rs.

Poruke punog meseca za svaki znak

Ovan

Pred vama je trenutak istine. Pun Mesec vas gura da jasno kažete šta želite, bez ulepšavanja. Odlučnost vam donosi olakšanje.

Bik

Fokus je na sigurnosti i novcu. Vreme je da preispitate šta vam daje stabilnost, a šta vas samo zadržava iz navike.

Blizanci

Razgovori koje ste izbegavali sada izlaze na površinu. Iskrenost vam donosi mir, čak i ako istina zaboli.

Rak

Emocije su pojačane, ali i vaša intuicija. Slušajte unutrašnji glas – on vas vodi tačno tamo gde treba.

Lav

Pun Mesec osvetljava odnose. Neko pokazuje pravo lice, a vi shvatate kome više nema mesta u vašem krugu.

Devica

Vreme je da se rasteretite. Obaveze koje vas guše traže reorganizaciju – ne morate sve sami.

Vaga

Ljubav i balans dolaze u fokus. Donosite odluku koja vam vraća unutrašnji mir, čak i ako nije laka.

Škorpija

Ovo je vaš teren. Pun Mesec vam daje snagu da presečete, završite i započnete nešto potpuno novo.

Strelac

Potreba za slobodom je jača nego ikad. Slušajte je, ali ne bežite od odgovornosti.

Jarac

Poslovne i životne odluke dolaze na naplatu. Ono u šta ste ulagali sada pokazuje rezultate.

Vodolija

Pun Mesec osvetljava vaš identitet. Vreme je da budete ono što jeste – bez izvinjavanja.

Ribe

Intuicija vam je pojačana, snovi intenzivni. Odmor i povlačenje pomoći će vam da donesete prave odluke.

