Retki su takvi ljudi: Ovaj znak nosi u sebi nevidljivu snagu, dar od Boga i visoku inteligenciju

Najmoćniji znak nosi tihu snagu i natprosečan um - retko ga sretnete, a kada ga upoznate, pamtite ga zauvek.

Postoje ljudi koje primetite čim uđu u prostoriju, a da pri tom ne kažu ni reč. Ne viču, ne razmeću se, ali nešto u njihovom pogledu govori da znaju više od ostalih. Upravo tu se krije najmoćniji znak celog zodijaka, onaj koji se ne rađa često i koji nosi tihu snagu kakvu retko ko poseduje.

Ako vam se ikad činilo da određena osoba živi pet koraka ispred svih ostalih, verovatno je u pitanju baš Vodolija.

Zašto je Vodolija najređi i najmoćniji znak

Najčešći mesec rođenja je septembar, pa ako ste Devica ili Vaga, srešćete najviše ljudi rođenih u svom horoskopskom znaku.

Suprotnost su oni koji dolaze na svet u periodu između januara i februara, najkraćeg meseca u godini, što direktno smanjuje broj rođenih beba. Zato je Vodolija statistički najređi znak zodijaka.

Sezona Vodolije počinje 20. januara, a završava se 18. februara.

Osobine koje izdvajaju snagu Vodolije

Otvorenog su uma i vole da razmišljaju, ali na svoj, drugačiji način.

U ljubavi traže intelektualnog ravnopravnog partnera, nekoga ko će ih izazvati glavom, a ne pričom o sitnicama. Blizanci im često pristaju, baš zbog razlike u temperamentu i brzini razmišljanja.

Obični ljudi teško ih prate, jer Vodolije gledaju mnogo dalje od trenutka u kojem žive.

Duhovitost i inteligentni znak koji puni svaku sobu

Smisao za humor im je britak, često ironičan, a centar pažnje postaju bez ikakvog truda. Inteligentni znak kakav je Vodolija ne pokušava da se dokaže, već jednostavno misli brže od većine.

Imaju onu nevidljivu energiju zbog koje ih ljudi pamte i posle kratkog razgovora.

Novac i posao: Dar od Boga koji ne znaju da čuvaju

Sa parama nisu na „ti“. Gube ih, zaboravljaju gde su ih ostavili, daju ih i kad ne treba. Velikodušni su do granice naivnosti, pa ponekad pomognu pogrešnim ljudima.

Pare stižu kroz ideje, inovacije i sopstvene poslove, jer šefa ne podnose.

Sloboda im je važnija od sigurne plate.

Karijera u kojoj Vodolija blista

Među njima ima vrhunskih sportista, mašinskih inženjera i pravih kompjuterskih genija.

Ideje im često curkaju brže nego što stignu da ih objasne, pa ih okolina ne razume odmah. To ih ne usporava, jer plan već rade u glavi dok drugi tek pitaju o čemu se radi.

Porodica i deca jedne Vodolije

Iako obožavaju slobodu, brak i porodica imaju im posebno mesto. Roditelji su drugačiji od ostalih, pa im se i deca prepoznaju po stilu i ponašanju. Dete dvoje Vodolija lako uočite u svakom društvu.

Slavni rođeni pod znakom Vodolije

Spisak poznatih Vodolija govori sve o snazi ovog znaka. Tu su Mocart, Tomas Edison, Čarls Darvin, Opra Vinfri i Džeremi Renar.

Svaki od njih promenio je svoju oblast, baš kao što i obične Vodolije menjaju sredinu u kojoj žive, samo u manjem obimu.

Kako prepoznati dar od Boga kod Vodolije

Postoje sitnice po kojima ćete ih izdvojiti iz gomile bez greške:

Pričaju o temama koje drugi tek za par godina počnu da razumeju

Imaju neobičan stil oblačenja i nameštanja stana

Ne vole rutinu i lako napuste posao bez pokrića

Prijatelje biraju po pameti, ne po koristi

Češće postavljaju pitanja nego što daju odgovore

Ako ste prepoznali nekog svog u ovom opisu, recite nam u komentarima čime vas je ta Vodolija najviše iznenadila u životu.

