Najmračniji um imaju ova 3 znaka, što ne znači i da su zlobni!

U astrologiji, „mračan um“ ne znači nužno zloćudnost, više se odnosi na dubinu razmišljanja, sklonost introspekciji, tajnama, pa čak i fascinaciji tamnijim aspektima života.

Mnogi bi rekli da najmračniji um imaju Škorpije, međutim, grdno biste se prevarili.

Ova tri znaka su po načinu na koji razmišljaju najmračniji.

1. Strelac: Idealisti, često ih privlače mračne teme

Ljudi rođeni u ovom znaku su najveći idealisti Zodijaka, ali skloni su mračnim i hladnim stvarima – možda zato što su rođeni tokom zime. Nađe li se u istoj prostoriji više pripadnika ovog znaka, ne samo da će se dobro slagati, već će vrlo brzo pronaći zajedničke mračne teme i interese.

2. Vaga: Privlače ih mračne i hladne teme

Ljudi rođeni u znaku Vage su vrlo kreativni i ljubazni pa svoju mračnu stranu mogu dobro skrivati. Vole užurbanost koja proizlazi iz straha i estetiku mitskih čudovišta. Ali bez obzira na to, našli su se na vrhu znakova s najmračnijim umom Zodijaka. Mračnija od Vage je jedino prostorija puna ljudi rođenih u znaku Strelca, ali Vaga bi u taj prostor ušla veselo s ‘ubistvenim’, šarmantnim smeškom na licu.

3. Jarac: Često povezan sa simbolikom tame

Simbol ovog znaka izgleda tako da ga neki povezuju sa ‘vražjim’ stvarima. Iako, ima u tome neke istine jer se tu radi o pojedincima vrlo izraženih mračnih sklonosti. Na primer, zabave na tematiku vampira i čudovišta su im sasvim ok. U takvim ulogama se osećaju kao kod kuće.

Zaključak: Svi znakovi imaju svetlu i tamnu stranu. Mračan um ne znači da je neko loš, često su to ljudi sa dubokom intuicijom, kreativnošću i sposobnošću da razumeju kompleksne emocije.

