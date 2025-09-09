Najnaivniji znakovi horoskopa, njihovu dobrotu i otvorenost mnogi lako iskoriste

Naivnost se često smatra manom, ali iza nje se krije i velika doza iskrenosti i poverenja.

Neki horoskopski znakovi imaju prirodnu sklonost da veruju drugima, čak i kada bi trebali biti oprezniji. Njihova dobrota i otvorenost ponekad ih dovode u situacije u kojima drugi mogu iskoristiti njihovu poverljivost.

‘Ulična inteligencija’ i sposobnost snalaženja smatraju se prednostima jer su veštine koje nam pomažu da preživimo, a kod četiri znaka Zodijaka one baš i nisu razvijene što ih stavlja na ovu listu.

Vodolija

Ovaj je horoskopski znak lako prevariti i poverovaće u skoro sve, i to bez da uopšte pokuša da proveri govorite li istinu. Zbog toga je Vodoliju vrlo lako iskoristiti, ali i slomiti joj srce.

Škorpija

Ovaj horoskopski znak iznenađujuće je loš u igranju umnih igrica, iako ostavlja drugačiji utisak. Škorpiju je lako prevariti jer, iako uopšteno ne veruje ljudima, ona nekolicina kojoj veruje od njih će napraviti najveću budalu. To ih tera da zažale zbog svojih odluka i dovode u pitanje poverenje.

Rak

Lako se zavara da mu je neko prijatelji ili neprijatelj i jako je osetljiv. Nisu naravno ni blesavi ni nerazumni, već samo otvorenog srca. Rakovi uvek svet gledaju kroz ružičaste naočare, kao da zlo ne postoji.

Strelac

Neverovatni su kao partneri u raznim odnosima, zbog čega ih drugi često uzimaju zdravo za gotovo. Oni nemaju sposobnost da vide stvari kroz prizmu negativnog zbog čega će svima dati beskrajno mnogo šansi. To je jedan od glavnih razloga zašto se uvek osećaju prevareno i izdano, piše Times of India.

